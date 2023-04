Renault Clio, il restyling 2023 e le novità di interni ed esterni

Arrivata al quinto capitolo di una storia iniziata nel 1990, Renault Clio approfitta del 2023 per rifarsi il trucco. L'auto resta la stessa, i motori non cambiano nella sostanza (solo piccoli incrementi di potenza per alcuni), ma il design è nuovo. E, specie in Italia e nel segmento B, i dati dimostrano che l'estetica è tra le principali ragioni d'acquisto nel mondo delle compatte.

Cosa cambia con il restyling

La piattaforma della nuova Renault Clio è la stessa, già rodata: l'auto misura 4 metri con un passo di 2,58 metri che la rende discreta nell'abitabilità del posteriore, anche se le nuove elettriche fanno di meglio grazie a piattaforme dedicate e ai minori ingombri del motore.

Il paraurti è rinnovato, più affilato, più aggressivo e dominato dai nuovi gruppi ottici con i LED delle luci principali, con l'aggiunta di una serie di segmenti di LED più piccoli, disposti a freccia nella parte laterale, in grado di caratterizzare maggiormente la presenza scenica della vettura, specialmente di notte. Se i proiettori LED principali sono però una caratteristica di serie, la parte inferiore illuminata è invece disponibile solo sugli allestimenti più ricchi.

Nell'abitacolo c'è una maggior cura nei materiali: resta la plastica tipica di questo segmento, specie in basso e nelle portiere, ma la parte alta ha plastiche morbide e nel cruscotto ci sono inserti in tessuto.

Aumenta poi l'utilizzo di materiali riciclati e l'infotainment è connesso agli smartphone con Android Auto e Apple CarPlay wireless, accompagnato dalla strumentazione digitale da 7 o 10" con replica delle mappe del navigatore.

Tante scelte per i motori: ibrido, diesel, benzina e GPL

Renault Clio è una delle pochissime auto rimaste, specie nel segmento B delle compatte, a consentire di scegliere tra tutti i motori disponibili. La più evoluta è Clio E-Tech full hybrid, un'ibrida vera che dichiara soli 4,1 litri ogni 100 chilometri e che è anche la più potente grazie ai suoi 145 cv. Ha una batteria piccola, 1,2 kWh, ma ricaricandosi ad ogni frenata e decelerazione consente di viaggiare molto spesso in elettrico durante la guida cittadina.

Clio diesel può contare invece su un classico di Renault, il Blue dCi da 100 cv e 260 Nm di coppia, con cambio manuale a 6 rapporti. Questa è la versione per chi cerca un'auto per viaggi autostradali lunghi e frequenti, ma la vuole compatta e non necessita di dimensioni importanti. Potrebbe avere un buon successo tra professionisti e flotte.

Nel mezzo ci sono le varianti benzina: la SCe 65 monta un aspirato da 65 cv adatto ai neopatentati. TCe 90 1.0 Turbo ha 90 cv e 160 Nm di coppia massima grazie al turbo benzina a tre cilindri, ed è disponibile con il solito cambio manuale a 6 rapporti. Infine la Clio GPL TCe 100 utilizza lo stesso benzina da 3 cilindri ma con l'alimentazione a gas e la potenza portata a 100 cv (e 170 Nm). Autonomia totale? 1.000 chilometri con i due serbatoi.

Renault Clio: prezzi e disponibilità

La nuova Renault Clio 2023 sarà disponibile in pre-ordine a maggio 2023. Chi la prenoterà al lancio avrà la certezza di riceverla a settembre, data ufficiale dell'uscita del modello nelle concessionarie italiane.

I prezzi verranno annunciati più avanti, ma possiamo aspettarci un listino in linea con il modello precedente (che parte da 17.300€), con qualche ipotetica modifica al rialzo visto che si è lavorato su un aggiornamento tecnologico e interni di maggior qualità. Scopriremo ulteriori dettagli quando verranno annunciate le cifre ufficiali insieme alle promozioni di lancio e alle possibilità di finanziamento o noleggio per privati.

Gli allestimenti saranno tre e ci sarà anche la Esprit Alpine, una versione particolarmente curata nel look degli interni con i sedili sportivi e con il badge che richiama appunto il marchio del gruppo Renault, Alpine. Su questa versione ci sarà anche un paraurti più sportivo, cerchi in lega diamantati da 17" e nuova pedaliera in alluminio.