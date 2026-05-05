Renault Twingo E-Tech, piccola fuori ma grande dentro

Quando nel 1992 la prima Renault Twingo fece la sua comparsa, non era solo un’auto, ma un manifesto di libertà riassunto nello slogan "inventatevi la vita che vi piace". Oggi, nel 2026, la Twingo E-Tech Electric raccoglie quella sfida, presentandosi come un "game changer" capace di ridefinire gli standard di abitabilità e modularità del segmento A. Il segreto del suo fascino risiede in una narrazione che sfida le leggi della fisica: essere piccola fuori e grande dentro.

Quattro posti veri

Il racconto della sua abitabilità inizia dalle proporzioni esterne. Lunga appena 3,79 metri, la Twingo è progettata per scivolare agilmente tra i vicoli cittadini, ma il suo passo di 2,49 metri — con le ruote spinte ai quattro angoli della carrozzeria — è il vero architetto dello spazio interno.

Questa architettura permette di offrire quattro "veri" posti per adulti, garantendo ai passeggeri posteriori un raggio alle ginocchia fino a 16 cm, un valore degno di modelli di segmenti superiori. La sensazione di ariosità è supportata da una larghezza alle spalle di 1.305 mm, che pone l'auto come punto di riferimento per la categoria.

La modularità è il suo forte

Ma è nella modularità che la Twingo rivela la sua anima trasformista, ereditando e ottimizzando le soluzioni geniali della prima generazione. Il cuore pulsante di questa versatilità sono i sedili posteriori indipendenti e scorrevoli, presenti di serie su tutte le versioni. Questi possono scorrere avanti o indietro di 17 cm, permettendo di scegliere in pochi istanti se privilegiare il comfort dei passeggeri o il volume del carico. Per una comodità ancora maggiore, gli schienali posteriori possono essere inclinati in tre diverse posizioni.

Il bagagliaio rispecchia questa flessibilità: la capacità varia da un minimo di 260 litri (305 dm3 VDA) fino a un massimo di 1.010 litri abbattendo i sedili posteriori. Un dettaglio narrativo sorprendente emerge nella versione Techno, dove lo schienale del sedile passeggero anteriore è ribaltabile, portando la lunghezza di carico a ben 2 metri. Immaginate di poter trasportare oggetti lunghi e ingombranti in una city-car: è la realizzazione pratica della promessa di "inventarsi la vita". Anche l'ordine è prioritario: sotto il pianale si nasconde un vano da 50 litri perfetto per riporre i cavi di ricarica.

Tanti pratici vani

L'abitacolo è disseminato di astuzie quotidiane, con oltre una decina di vani portaoggetti che offrono un totale di 19 litri di capacità extra. Tra questi spiccano una consolle centrale da 3,6 litri e un ingegnoso bordo sulla plancia di fronte al passeggero. La personalizzazione funzionale raggiunge l’apice con il sistema YouClip: tre punti di fissaggio preinstallati a cui si possono agganciare accessori stampati in 3D, borse della spesa o lampade LED.

Ogni dettaglio, dalle cinghie per ribaltare i sedili che riportano lo slogan storico, fino al design "monovolume" che massimizza ogni millimetro, conferma che la Twingo E-Tech Electric non è solo un mezzo di trasporto, ma uno

spazio ottimizzato pronto a soddisfare ogni esigenza urbana ed extraurbana. È un ritorno alle origini che guarda al futuro, dove la modularità non è un lusso, ma la chiave per muoversi con ottimismo e intelligenza in città.