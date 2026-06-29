Renault Twingo E-Tech, l’elettrica che rivoluzione il segmento delle citycar

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si presenta come un vero e proprio "game changer", con l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica urbana un'opportunità accessibile a un pubblico vasto. Il progetto non si limita a rievocare il DNA iconico della prima generazione, ma introduce una base tecnica d'avanguardia progettata per massimizzare l'efficienza senza compromettere il piacere di guida. Il cuore di questa trasformazione risiede in tre pilastri fondamentali: una piattaforma condivisa, un propulsore brioso e una batteria tecnologicamente innovativa.

La piattaforma RGEV small

Il fondamento tecnico della Twingo E-Tech Electric è la piattaforma RGEV small, la medesima architettura su cui poggiano le nuove Renault 5 e Renault 4. Questa scelta strategica ha permesso di integrare tecnologie tipiche dei segmenti superiori in un corpo vettura compatto lungo solo 3,79 metri. L’architettura è stata ottimizzata per la vita cittadina: l’avantreno è lo stesso dei modelli R5 e R4, mentre il retrotreno adotta un assale a ruote interconnesse derivato dal Captur, una soluzione che garantisce un ottimo equilibrio tra comfort e precisione.

Grazie a questa base, la vettura vanta una straordinaria agilità, sottolineata da un diametro di sterzata di soli 9,87 metri e da un peso contenuto che parte da appena 1.200 kg. La struttura è stata inoltre progettata con standard di sicurezza elevati, includendo traverse specifiche nel pianale per proteggere la batteria in caso di urto.

Il motore: prontezza e funzione "One Pedal"

Sotto il profilo della propulsione, la Twingo è equipaggiata con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 60 kW (pari a circa 82 CV), capace di erogare una coppia massima di 175 Nm. Le prestazioni sono tarate perfettamente per i contesti metropolitani: l’auto è in grado di scattare da 0 a 50 km/h in soli 3,85 secondi, garantendo riprese vivaci tra semafori e incroci.

Una delle novità più rilevanti per il comfort di guida è l’introduzione della funzione One Pedal (disponibile di serie sull'allestimento Techno). Questo sistema di frenata rigenerativa avanzata permette di decelerare il veicolo fino al completo arresto semplicemente sollevando il piede dall'acceleratore, facilitando enormemente la guida nel traffico intenso e riducendo lo stress del conducente. Per l'allestimento Evolution è invece previsto il B-Mode sulla leva del cambio per aumentare il recupero di energia.

La batteria LFP: innovazione e sostenibilità

Il vero elemento di rottura tecnologica è l’adozione di una batteria di tipo LFP (Litio-Ferro-Fosfato), una novità assoluta per il Gruppo Renault. Questa tecnologia è stata scelta per la sua sostenibilità economica e ambientale, riducendo del 20% il costo totale della batteria rispetto alle soluzioni tradizionali e limitando l’uso di metalli critici. Grazie all’architettura cell-to-pack, la densità energetica è stata ottimizzata per mantenere dimensioni e pesi ridotti: la batteria da 27,5 kWh pesa circa 212 kg.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 263 km in ciclo WLTP, un valore ideale per l'utilizzo medio quotidiano degli automobilisti europei. Per garantire l'efficienza anche nei climi rigidi, il sistema include una piastra riscaldante da 1,3 kW che preserva l'autonomia alle basse temperature. Sul fronte della ricarica, la dotazione di serie prevede un caricatore AC da 7 kW.

Tuttavia, è disponibile l’Advanced Charge Pack (opzionale a 490 euro) che eleva la ricarica AC a 11 kW e aggiunge la ricarica rapida in DC fino a 50 kW, permettendo di passare dal 10% all'80% di energia in soli 30 minuti. Questo pacchetto abilita inoltre la ricarica bidirezionale V2L (Vehicle-to-Load), trasformando l'auto in una fonte di energia per dispositivi esterni.