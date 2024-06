Alla scoperta della Svezia a bordo di Volvo EX40 e XC60

Utilizzando gli stereotipi più comuni e diffusi, la Svezia è famosa per Ikea e per aver importanto nel mondo la musica degli Abba. Lo sanno tutti, nella grande nazione scandinava viene consegnato il Premio Nobel, mentre la popolazione di indole progressista fa combaciare questa sua dimensione proiettata in avanti con un rispetto glaciale della tradizione. È sufficiente visitare Goteborg, nel giorno in cui finiscono le scuole, per capire quanto i giovani - e non solo - siano attaccati alle vecchie usanze. Quindi, tutti gli scolari a far festa per le strade, indossando abiti alla marinaresca. La bella stagione è alle porte e la sua natura rigogliosa, ammantata dalla grande luce del sole di questo periodo, ci ricorda che il legame con la "madre terra" è qualcosa di istintivo. A queste solide certezze se ne aggiunge un'altra, perché nella seconda città più popolosa della Svezia, batte il cuore di un'altra istituzione immarcescibile, che rispecchia tutte le migliori qualità della Svezia più tipica: Volvo. Il marchio di Goteborg ha aggiornato la sua gamma, così noi abbiamo provato la EX40 e la sempreverde XC60 sulle strade che - per loro - sono di casa.

Le novità della gamma Volvo

Volvo sta dando una bella rinfrescata alla sua gamma. In questa prima metà di 2024, abbiamo già potuto apprezzare il lancio della piccola di casa, la bella e frizzante EX30, che si sta già facendo strada nel segmento dei B-SUV alla spina. Questo è stato il primo tassello di un'operazione su larga scala, che porterà presto al lancio del maxi SUV, l'ammiraglia a ruote alte, EX90. Oltre ai vari debutti in società, il marchio svedese ha apportato una profonda razionalizzazione del listino, uniformando il nome di tutti i suoi modelli elettrici. In questo modo XC40 Recharge e C40 Recharge diventano rispettivamente EX40 ed EC40. Naturalmente, le versioni che adoperano ancora i motori endotermici, mantengono la vecchia denominazione. Per quanto riguarda le ibride plug-in, queste perdono il consueto badge Recharge e guadagnano i suffisi T6 e T8, che si differenziano per la potenza messa in gioco dai loro powetrain.

Al volante della Volvo EX40

Intorno a Goteborg, percorrendo strade che dalla città si spostano verso il bellissimo arcipelago circostante, è un piacere conoscere la rinnovata Volvo EX40. Inutile parlare della sua estetica, non cambia molto rispetto al passato, tuttavia è doveroso ribadire quelle che sono le sue doti innegabili. Saliti a bordo, si trova facilmente la posizione di guida ideale e dalla quale si può apprezzare una visuale eccellente su ogni angolo della vettura. Già dai primi chilometri percorsi, si intuisce che questo SUV elettrico non ha perso il carattere vincente. La sua guida è solida, granitica. La versione della nostra prova, a trazione integrale, ha una fluidità di marcia impeccabile, e un'erogazione netta e progressiva. Apprezzabile la funzione "one pedal", che permette con il solo pedale dell'acceleratore di regolare sia la spinta che la frenata, quest'ultima quando si rilascia la pressione.

In ogni caso, il freno è sempre vigile, e permette degli arresti robusti quando necessario. Per quanto riguarda l'assetto, in curva il rollio e il beccheggio sono presenti, ma mai in modo marcato. Quando si viaggia con andatura da turismo il godimento è da cinque stelle. Tra le liste di cose nuove, lodevole la funzione che permette di avere Google integrato (visibile sul grande schermo verticale al centro della plancia), così come i tanti vani portaoggetti che sono stati rimediati in questo versione MY25. A livello tecnico, il powertrain raggiunge la potenza di 442 CV mentre la batteria ha un valore nominale di 82 kWh. La ricarica in DC può arrivare fino a 205 kW, così si può avere l'80% dell'autonomia (che al massimo tocca 576 km) in appena 28 minuti.

Prova della Volvo XC60 T8

La prima volta che abbiamo visto questa generazione di Volvo XC60 era il 2017, ma nel corso di questi sette anni il D-SUV svedese ha ricevuto costanti aggiornamenti volti a migliorare il powetrain, la sicurezza attiva e passiva, la tecnologia di bordo e anche l'estetica. Dunque, nonostante il tempo sia passato e non sia una delle novità più gettonate, la XC60 T8 (nuovo nome della Plug-In Hybrid) rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un mezzo solido e confortevole da guidare. Sotto al cofano abbiamo un motore 2.0 litri 4 cilindri da 455 CV, abbinato a una batteria da 19 kWh, che in modalità 100% elettrica può percorrere circa 80 chilometri.

Le accelerazioni e le progressioni sono sensazionali, mentre il cambio automatico a 8 rapporti è il perfetto strumento per avere, a seconda delle necessità, il comportamento migliore dalla vettura.

Lecon il telaio a controllo attivo Four-C, sono lo strumento ideale per bearsi di un veicolo che anche in curva mantiene la sua precisione, senza mai scomporsi. Infine, il comfort e l'insonorizzazione restano un piacevole vanto di questa creatura che, a conti fatti, resta una stradista d'eccellenza.