125 anni di Fiat e l’amore degli italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Second hand e italianità, questi i due pilastri che Subito ha voluto porre al centro nel celebrare il 125° anniversario di Fiat. Fondata ufficialmente l'11 luglio 1899 presso il Palazzo Bricherasio di Torino da Giovanni Agnelli, l'azienda presenterà in occasione di questo evento il primo modello completamente elettrico della Fiat Panda al pubblico. Per commemorare questo importante anniversario del Made in Italy, Subito, la piattaforma italiana per il commercio sostenibile di prodotti usati, con oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese, ha raccontato l'amore degli italiani per il mondo Fiat. Ecco cosa è emerso.

Fiat e l'amore per Panda

Un marchio leggendario che ha reso i suoi veicoli un simbolo di generazioni, stile, praticità e innovazione. Fiat si distingue per la produzione di automobili accessibili e affidabili, mantenendo un forte richiamo nel panorama automobilistico internazionale. L'iconica Fiat Panda spicca tra i modelli più rappresentativi della casa torinese. L'auto negli anni '80, ha catturato l'affetto degli italiani e di numerosi automobilisti in tutto il mondo. La Fiat, e in particolare il modello Panda, continuano a suscitare grande interesse anche nel mercato dell'auto usata, come dimostrano le ricerche più frequenti su Subito Motori negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda i modelli più ricercati su Subito nella categoria Auto, la Fiat Panda ha costantemente dominato la classifica tra i primi due posti dal 2018, superando i modelli prodotti dalle principali tre case automobilistiche tedesche. Inoltre il marchio Fiat è sempre stato in top 10 relativamente ai modelli più cercati su Subito nella categoria Auto. Analizzando il comportamento degli utenti italiani sulla piattaforma, emerge che, da gennaio a maggio 2024, ci sono state oltre 230.000 ricerche per il marchio iconico nella sezione Subito Motori. Particolarmente rilevante è il numero di ricerche per la "Fiat Panda" nella sottocategoria "auto" della categoria Motori, che ha superato le 400.000, a conferma dell'affetto degli italiani per questo modello. Durante tutto il 2023, la Fiat Panda è stata cercata oltre 2 milioni di volte. Tra i vari modelli di Fiat Panda disponibili su Subito Motori, si distinguono le ricerche per la prima versione prodotta nel 1980, la Fiat Panda 30, e per i modelli precedenti all'attuale 4x4, come la rara Fiat Sisley 4x4 con doppio tetto apribile. Anche il modello ibrido attuale sta diventando sempre più popolare e può essere trovato sulla piattaforma in diverse colorazioni e configurazioni.

Gli annunci

Su Subito, attualmente ci sono oltre 233.000 annunci per la parola chiave "Fiat", con 220.000 di questi nella categoria Motori. Questo evidenzia come il mercato delle auto usate sia un'opzione ideale per chi cerca il primo veicolo, desidera aggiungere accessori iconici alla propria auto o è interessato a modelli storici e moderni. La piattaforma offre rare opportunità, come la Fiat 1400 Vignale Orchidea in vendita a 139.000€, la storica Fiat Abarth 595 a 85.000€, e la Fiat 500 C Topolino Giardiniera Belvedere a 11.900€, perfetta per gli appassionati di auto vintage.

Inoltre, Fiat ha recentemente lanciato la versione completamente elettrica della microcar Fiat Topolino il 4 luglio 2023, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni sostenibili. Questi dati sono stati riportati da Casaleggio Associati - E-Commerce in Italia, 2023.