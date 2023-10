Smart #1 e Thok E-Bikes, perfetto connubio di mobilità elettrica: la nostra esperienza

L'anomalo caldo di questo ottobre ci ha concesso un lusso, quello di passare una giornata all'aria aperta in piena serenità, come se fossimo nel cuore della primavera. Immersi nella natura e in paesaggi bucolici da far invidia a John Constable, abbiamo mischiato le esperienze delle quattro e delle due ruote, rigorosamente alla spina. Ci siamo messi al volante della recente Smart #1, un veicolo versatile che per un giorno si è trasformato in animale da soma, e siamo saltati in sella all'ultima bicicletta di Thok E-Bike per un'avventura sulle strade bianche in direzione Calcata, borgo medievale dall'estremo fascino.

Una signora elegante

Osservando la Smart #1 sembra di vedere una signora sofisticata, elegante nel suo abito sartoriale, colorato e sbarazzino. Il primo SUV della storia di questo innovativo Brand ha i connotati della vettura premium, ricercata e altolocata, come le sue maniglie a scomparsa, le portiere senza telaio e il tetto panoramico che è una splendida finestra su un cielo azzurro tipicamente italiano. Da fuori la nuova creatura del Gruppo Daimler è molto compatta, ma all'interno si viaggia in un comodo salotto, che ti accoglie e ti seduce con i suoi rivestimenti pregiati e gli impeccabili assemblaggi. Niente è analogico, non ci sono retaggi del mondo di ieri, ma una proiezione su quello di domani. Basta osservare l'imponente schermo al centro della plancia, touch e dalla intuitiva accessibilità, l'head display di fronte al cono visivo, e il piccolo quadrante dietro al volante.

Al volante della Smart #1

La Smart #1 possiede una batteria da 66 kWh e offre un’autonomia fino a 440 km (ciclo WLTP). In città l'auto si muove con disinvoltura, sgusciando nel traffico e affrontando le asperità della strada con piglio, lasciandoci comodi e placidi nella nostra postazione di comando. In superstrada il compatto SUV sfrutta ottimamente i 282 CV (200 kW), permettendoci delle accelerazioni esplosive, per tentare dei sorpassi in sicurezza quando è consentito. Per quanto riguarda la ricarca, le nubi della perplessità vengono diradate in un attimo: ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e fast 22 kW in AC (in questo caso si passa dal 10 all'80% in appena 30 minuti). Quello che però i numeri non ci raccontano è il suo pragmatismo e la sua indubbia capacità di sporcarsi "le mani", perché nel nostro servizio abbiamo portato la Smart #1 ad assaggiare lo sterrato, la polvere e i sassi, superando il tutto con personalità; considerando persino la zavorra di due biciclette da svariati chili.

Fuga dalla routine

A volte bisogna disobbedire all'ordine, al rigore di giorni sempre uguali per ritrovare il sorriso e cucirsi addosso uno stato d'animo dal ritrovato entusiasmo. Basta fare una pedalata su strade suggestive e inforcare una bicicletta stimolante e intrigante come l'ultima proposta di Thock E-Bike per trovarsi in paradiso. Quest'ultima è un'azienda orgogliosamente italiana che vanta come fondatori due personalità di spicco come Stefano Migliorini (ex campione del mondo di BMX), Livio Suppo (Team Manager Suzuki Motor ed ex Team Principal Honda di MotoGP), Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano. Aldo Drudi è invece l'ispirata matita che disegna le linee di queste bici ammalianti. Gestire una bicicletta del genere è un'esperienza molto positiva, perché grazie al supporto di una potente batteria elettrica e alle diverse modalità di gestione della spinta, si possono affrontare tragitti e salite che altrimenti diventerebbero ad appannaggio soltanto di habitué della pedalata.

Un sodalizio fortunato

Di questa eccellente collaborazione ne parlano dei protagonisti d'eccezione. Lucio Tropea, CEO smart Italia Srl: “Non poteva esserci un’accoppiata migliore per evidenziare le opportunità che offre la nostra smart #1 a tutti coloro che aspettano il fine settimana per sciogliere il nodo alla cravatta e dedicarsi alla propria passione outdoor. Il mondo di smart e quello delle e-bike rappresentano un concetto di mobilità senza soluzione di continuità che si realizza e si completa perfettamente nella dimensione del tempo libero. Per questo, voglio ringraziare gli amici di THOK E-Bikes che hanno accettato di vivere insieme a noi questa bellissima esperienza”.

Stefano Migliorini CEO THOK E-Bikes: “La mobilità sostenibile è sempre più una scelta distintiva e un valore aggiunto per tutti. Siamo grati dell’invito di Smart a condividere questa avventura full-electric, ottima opportunità per dimostrare come i mezzi a emissioni zero garantiscano libertà di movimento e si integrino nel contesto urbano così come nell’outdoor nel massimo rispetto delle persone e dell’atmosfera”.