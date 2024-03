Smart #3, mix di sportività e comfort. Tutte le novità

Attitudini sportive e comfort, stiamo parlando della nuova Smart #3, il suv coupé che si inserisce nel segmento di veicoli elettrici di alta gamma. La vettura è caratterizzata da curve atletiche e l’iconico “shark nose”, un’ampia griglia a forma di A e fari a LED. Ecco la nuova Smart #3.

Il design

La vettura è lunga 4.400 mm, ovvero più di 11 cm rispetto al modello #1. Smart #3 consente di avere un ampio spazio per i bagagli e per i passeggeri posteriori. Il suv coupé monta cerchi da 19 pollici nella versione classica mentre in quella Brabus aumentano a 20. La vettura è dotata di un tetto panoramico a raggiera collega l'ambiente circostante con l'abitacolo dell'auto per creare un'atmosfera accogliente e luminosa.

Le versioni e l’accelerazione

In quanto alle versioni della vettura sono tutte equipaggiate con una batteria da 66 kWh e garantiscono un’autonomia fino a 455 km e una potenza che va dai 200 kW ai 315 kW della Brabus, salvo la Pro che presenta una batteria da 49 kWh. L'accelerazione varia in base alla versione e va da 5,8 a 3,7 secondi nella progressione da 0 a 100 kmh. La capacità di ricarica arriva fino a 150 kW, infatti la Smart #3 ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.

Incentivi auto elettrica

Lucio Tropea, CEO di Smart Italia S.r.l. ha presentato il prodotto sottolineando che l’azienda ha deciso di anticipare gli incentivi per l’auto elettrica in ritardo ma prossimi ad arrivare. Tropea ha affermato che Smart Italia “rompe gli indugi e anticipa gli incentivi per tutte le vetture in pronta consegna della gamma #1 e #3 che beneficiano di ecobonus. L'operazione smartincentiva raddoppia l'ecobonus, anticipando i nuovi incentivi attesi per marzo per l'acquisto da parte di privati con finanziamento, contanti e con noleggio smart Mobility Rent”. Smart #3 è attualmente disponibile in Italia con un prezzo di listino a partire da 38.548 euro (incl. IVA e MSS) per la versione Pro che, sfruttando la promozione #smartincentiva + ecobonus + rottamazione, scende a 29.545 euro.

Supporti tecnologici

Smart #3 consente di assistere il guidatore grazie a un ecosistema completo e intuitivo il quale prevede sistemi integrati differenti inclusi nello smart pilota assist come l'Highway Assistant (HWA) e l'Automatic Parking Assist (APA). La vettura è predisposta per Android Auto e Apple CarPlay, che permettono di portare le funzioni e le app dello smartphone sul display dell'infotainment. L’esperienza di guida è fluida grazie al software all'avanguardia con aggiornamenti over-the-air (OTA) reattivi.