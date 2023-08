Soccorso stradale: come funziona e quanto costa

Viaggiare con un'automobile prevede che si debbano affrontare anche una serie di imprevisti, che potrebbero causare noie e guai non indifferenti. Purtroppo, quando si resta fermi con la propria vettura è necessario ricorrere al soccorso stradale, che può operare sul luogo o utilizzare un carro attrezzi per trasportare il veicolo in panne verso la propria officina. Se non si è coperti da un'assicurazione, che prevede nel proprio contratto questo servizio, bisognerà mettere mano al portafoglio. Ma andiamo per gradi.

In cosa consiste il soccorso stradale

Dunque, quando si parla di soccorso stradale intendiamo un servizio che offre agli interessati assistenza e riparazione di un veicolo guasto. L'accomodatura, come dicevamo prima, può avvenire sul luogo o in officina, dopo un passaggio sul carro attrezzi. Questa tipologia di interventi è diffusa in modo capillare in tutta l'Italia e avviene non solo nelle grandi arterie stradali, ma anche nelle strade secondarie e di campagna, qualora ce ne fosse bisogno. Il soccorso è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e si rivolge anche alle moto e agli autocarri.

Per poterne usufruire, qualora non sia un servizio offerto dalla propria assicurazione, è necessario effettuare una chiamata a un numero verde, come può essere quello dell'ACI (803.116) che si occuperà di fornire un supporto rapido nel luogo da voi indicato. Il soccorso stradale va distinto da quello autostradale, che - come suggerisce il suo nome - è relativo alle reti autostradali. Ci sono tante società che offrono questo tipo di servigio e spesso hanno a disposizione una propria officina, nella quale trasportare le vetture guastate. I costi dell'autostradale sono superiori a quelli del soccorso stradale, come andremo a vedere più avanti.

I costi del servizio

Seguendo la tabella fornita dall'Automobile Club Italia (ACI) il soccorso stradale prevede una spesa media di 116 euro per l'orario diurno e 138 euro per quello notturno e dei giorni festivi, indipendentemente dalla tipologia di strada, a cui si devono sommare gli eventuali costi per la rimessa in carreggiata del mezzo e per il suo trasferimento in un luogo diverso da quello del centro intervenuto.

In ogni caso, stabilire un costo univoco è complesso perché sulla spesa incidono diversi fattori: la distanza del luogo del problema dalla sede dell'officina che provvede al soccorso stradale, la gravità del guasto, l'uso eventuale di carro attrezzi e, infine, l'intervento del meccanico o del carrozziere. Per quanto riguarda il costo del soccorso autostradale, non è difficile aggirarsi su cifre che viaggiano tra i 300 e i 400 euro. Per questo motivo molti automobilisti, specialmente quelli che sono costretti da esigenze lavorative e personali a macinare molti chilometri di vie all'anno, aggiungono alla propria polizza assicurativa il soccorso stradale, dal costo medio di 30 euro.

Una tabella di costi aggiuntivi: