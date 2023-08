Qual è il periodo migliore per comprare l’auto

Comprare un’automobile è sempre una operazione delicata e non particolarmente facile, considerando l’entità più o meno importante dell’investimento economico che ci si prepara ad affrontare. Per cercare di ottenere un buon affare nella compravendita di una vettura bisogna tenere a mente alcune importanti regole, inoltre, non tutti sanno che esiste un periodo migliore per comprare l’auto e non tutti i mesi dell’anno sono uguali per effettuare questo tipo di spesa.

Qual è il momento migliore per acquistare un’automobile?

Mentre per acquistare un’auto usata non esiste un periodo migliore e uno peggiore, per le auto di inedita immatricolazione non è la medesima cosa. In questa breve, ma pratica guida, cercheremo di individuare quali sono i periodi migliori per acquistare un’auto nuova e suggeriremo quando invece sarà il momento di attendere una fase più propizia.

Comprare un’auto “fuori stagione”

Innanzitutto, se si desidera acquistare una vettura utilizzata prevalentemente in una determinata stagione, per spuntare un prezzo più vantaggioso è consigliabile comprare un’auto quando le caratteristiche di quest’ultima risultano meno adatte alla stagione in corso. Ad esempio, se si tratta di una cabrio o di una spider, meglio effettuare l’acquisto nel periodo invernale, quando la domanda di questo tipo di vetture è decisamente più limitata. Al contrario, se decidiamo di acquistare una vettura “scoperta” nel corso della bella stagione, i venditori saranno meno disposti ad offrire sconti e promozioni. Similmente, l’acquisto di un veicolo off-road a trazione integrale potrebbe risultare più conveniente subito dopo l’inverno.

Acquistare prima dell’uscita di un nuovo modello

Se badiamo più alla sostanza che alle ultime novità, un ottimo periodo per acquistare un nuovo modello è nel momento in cui quest’ultimo sarà sostituito a breve o risulta da poco sostituito da una nuova generazione, oppure è stato rinnovato con un restyling di metà carriera. In questo caso si potrebbe spuntare un ottimo prezzo magari sui modelli in stock che devono lasciare spazio alle novità del listino.

Attenzione agli obiettivi di vendita dei dealer

Concessionarie e dealer, nel corso dell’anno devono raggiungere determinati obiettivi di vendita mensili, trimestrali e annuali. Quindi spesso i venditori sono più propensi ad offrire sconti più o meno sostanziosi a fine del mese o al termine di un trimestre. Le promozioni e gli sconti solitamente diventano decisamente più numerosi ed elevati nel mese di dicembre, ovvero in prossimità della fine dell’anno. In questo periodo i venditori di auto cercheranno di terminare le proprie scorte e di raggiungere determinati risultati di vendita. Ricordiamoci però che avere un’auto immatricolata nel gennaio successivo offrirà alla vettura una quotazione più alta nel momento in cui si deciderà di venderla. Segnaliamo inoltre che negli ultimi anni, le Case costruttrici offrono promozioni piuttosto vantaggiose in determinati periodi dell’anno, come ad esempio durante i giorni che precedono il “Black Friday”, evento che si svolge a novembre e che anticipa i saldi invernali.

Qual è il periodo peggiore per comprare un’auto?

Una volta identificati i periodi migliori per acquistare un’auto, è bene conoscere anche quali sono i momenti da evitare assolutamente per comprare una vettura. Ad esempio, settembre solitamente è il periodo peggiore per comprare un’auto di nuova immatricolazione. Dopo la pausa estiva, ma anche all’inizio dell’anno, si concentrano solitamente i lanci commerciali di nuovi modelli. In questa prima fase i prezzi delle vetture nuove sono più elevati, inoltre in un primo momento vengono vendute le versioni più potenti e costose, mentre le varianti entry-level vengono proposte sul mercato in un secondo momento.