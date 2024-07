SYM punta sui 300 giri: prodotti per tutti i target

Ascolta ora 00:00 00:00

Cruisym, Joymax, Joyride e HD 300, stiamo parlando dell’offerta più vasta sul mercato della cilindrata 300. I prodotti SYM, infatti, sono dedicati a target diversi e ogni componente risponde a un requisito specifico. 300 in matematica è per definizione un numero semiperfetto e triangolare, parte delle terne pitagoriche. Queste caratteristiche vengono applicate a SYM. Scopriamo assieme la gamma.

Cruisym 300

Il Cruisym 300 è un modello contemporaneo, adatto a chi deve muoversi rapidamente tra un impegno e l'altro. Presenta nel suo emblema la lettera alfa, che nel sistema numerico greco rappresentava il numero 1 e in astronomia designa la stella più brillante. La sua accelerazione lo rende efficiente nel traffico, e le sospensioni posteriori regolabili offrono stabilità. La sella ampia e ben ammortizzata, insieme a una pedana con tre diverse porzioni per i piedi, garantisce comfort e facilità di guida.

Joymax 300

Il Joymax 300, conosciuto anche come Joymax Z+, si distingue per il suo design posteriore aggressivo e compatto, che ne favoriscono la maneggevolezza e la velocità. La sella ampia garantisce un comfort ottimale. Equipaggiato con un motore monocilindrico da 278 cc raffreddato a liquido e il sistema ABS Bosch su entrambi i dischi freno, il veicolo offre elevate prestazioni e sicurezza. È progettato per consentire di guidare con un comfort simile a quello di una classe business, con un tocco di individualità per chi cerca un'esperienza di guida distintiva.

Joyride 300

Il Joyride 300 16 si distingue per l'associazione al numero 16, che rappresenta potenza in matematica. Questo scooter è dedicato a chi cerca versatilità e prestazioni superiori. Il design simboleggia l'albero, con radici salde e una propensione verso l'alto, riflettendo la solidità e la compattezza del veicolo, che si muove su ruote di grandi dimensioni (anteriore da 16 pollici, una soluzione insolita per un GT). La sua natura ibrida lo rende adatto a un pubblico sportivo che apprezza sia la libertà di movimento che una rigorosa routine di allenamento.

HD 300

HD 300 rappresenta l'apice della guida secondo SYM. Il nome HD ha un duplice significato: High Definition nel design e Hard Disk avanzato nella meccanica. HD 300 offre un sedile ergonomico per dare il massimo comfort sia al pilota che al passeggero. Il nuovo faro LED montato sul manubrio completa l'impianto luci full LED, conferendo un look accattivante. Estremamente affidabile ed efficiente, il veicolo è equipaggiato con un potente motore monocilindrico da 278,3 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 18,9 kW di potenza massima. Le ruote da 16 pollici montano un sistema di frenata ABS su entrambi i dischi, anteriore e posteriore, garantendo sicurezza in ogni condizione di guida. È considerato lo scooter versatile e intellettuale, apprezzato per la sua personalità sofisticata e complessa da chi sa riconoscere il suo valore.

SYM Italia

SANYANG ITALIA srl è una filiale di Sanyang Motor Co. Ltd, una multinazionale che opera nel settore automobilistico con licenze per Kia e Hyundai, producendo anche moto, scooter, ATV, parti e accessori per veicoli. L'azienda conta su una forza lavoro di 2400 dipendenti distribuiti su 3 piattaforme produttive e ha presenza diretta in Europa con due filiali, una in Italia e una in Germania. “Questo per noi rappresenta un anno di conferme, che ci vede in pianta stabile come quarta forza nel mondo degli scooter” – afferma Domenico Lojacono, Sales & Marketing Director di SYM Italia – “Essere in linea con il 2023, il nostro anno di maggior successo, e mantenere oltre il 10% delle quote di mercato nel mese di giugno è per noi fonte di grande orgoglio e dimostra come il lavoro che stiamo portando avanti inizi a dare i suoi frutti.