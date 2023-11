SYM, tante novità e un concept tecnologico svelati a EICMA 2023

SYM sbarca a EICMA 2023 con una cascata di novità: parliamo di ben 8 inediti modelli, di cui solo 6 dedicati al mercato europeo, pronti a sottolineare gli incredibili sforzi e gli obiettivi raggiunti da parte del costruttore taiwanese.

SYM ADX 300 e ADX 400

Dopo aver recentemente svelato l’ADX 125, l’offerta dello scooter dall’animo off-road si allarga con l’introduzione di fratelli maggiori ADX 300 e ADX 400. Parliamo di due scooter che sfoggiano un design sportiveggiante e che strizzano l’occhio all’avventura, grazie alla possibilità di affrontare sterrati leggeri. Entrambi non disdegnano nemmeno viaggi fuori porta perché sfruttano un campiente serbatoio da ben 16 litri.

SYM MaxsymGT

Chi desidera uno scooter ancora più prestazionale e comodo apprezzerà il nuovo MaxsymGT, equipaggiato con motore da 400 cc e derivato dal noto Maxsym 400. Rispetto a quest’ultimo vanta una dotazione più raffinata ed esclusiva. Lo scooter adotta un nuovo proiettore anteriore e una inedita strumentazione digitale rinnovata, non mancano inoltre un maniglione con portapacchi integrato e una nuova sella ribassata per una migliore maneggevolezza. La sicurezza è invece aumentata grazie ai nuovi freni.

SYM Simphony

Il Costruttore di Taiwan ha pensato bene di rinnovare l’apprezzato Simphony, agile nel traffico e ora dotato di un sistema di illuminazione completamente a LED che migliora la sicurezza di guida. La Casa asiatica ha rinnovato il look del Simphony con un frontale di inedita concezione e con un nuovo reparto luci.

SYM Cruisym

Altra novità presente a EICMA è il Cruisym, scooter adatto per offrire il massimo confort in ambito e che non disdegna tragitti più lunghi. Tra le novità che porta in dote troviamo il design frontale tutto nuovo e le luci anteriori e posteriori riviste.

SYM PE3

Il SYM PE3 è invece un concept di scooter ibrido che porta a EICMA le ultime tecnologie di elettrificazione sviluppate dal Costruttore di Hsinchu. La sua caratteristica principale è la speciale batteria agli ioni di alluminio, mentre la sua futura produzione di serie al momento non è prevista per il mercato europeo.