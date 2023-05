Tesla, in arrivo due nuovi modelli: obiettivo 5 milioni di auto all’anno

Ogni volta che Elon Musk proferisce parola, si spostano gli equilibri del settore di competenza. In ambito automotive, il cognome del celebre imprenditore fa ovviamente rima con Tesla, sua creazione nonché grande rivoluzione in ambito trasporti e automotive. Durante la recente assemblea degli azionisti, Musk ha fatto sapere che saranno introdotti due nuovi modelli, i quali aiuteranno la casa californiana a raggiungere l’obiettivo di cinque milioni di unità vendute all’anno. Non si sa ancora molto dei veicoli in questione, ma basandoci sull’immagine che vedete in copertina possiamo immaginarsi che si tratti del restyling di Model Y, oltre all’ipotesi dell’introduzione della Tesla più economica di sempre, con la Model 2. Per chiudere poi così: “Siamo elettrizzati dal lancio di due nuovi prodotti, che non hanno precedenti di categoria in termini di design e tecnologia”.

Nuova Model Y

Dato il grande successo riscosso a livello globale, la casa californiana potrebbe avere in serbo il restyling della celebre Model Y, scavalcando nelle priorità la più vecchia Model 3. Potrebbe trattarsi del lancio del nuovo linguaggio stilistico, con forme più affilate e taglienti, abbandonando una volta per tutte il tratto stilistico dolce e arrotondato. E’ atteso un improvement dell’autonomia, con una migliore gestione energetica che potrebbe consentire di aumentare ulteriormente l’autonomia complessiva. E’ anche attesa una bella sforbiciata ai listini, in linea con la guerra dei prezzi che la casa americana sta mettendo in atto sul mondo dell’auto elettrica – e che ha già avuto ripercussioni su molti altri brand, trascinando a ribasso i listini dei brand di tutto il mondo.

Model 3 restyling o Model 2?

Resta invece più annebbiata la situazione circa il secondo modello pronto al lancio. C’è chi ipotizza si tratti della nuova – e tanto attesa – Tesla Model 2, la più piccola della famiglia che potrebbe letteralmente sbaragliare la concorrenza diventando la Tesla più economica e venduta di sempre. Si tratterebbe un crossover compatto, da poco meno di 4,30 metri di lunghezza, leggermente rialzato da terra ma con tanto spazio a bordo e un’autonomia comunque compresa tra i 400 e i 500 km, sfruttando il pacco batterie già impiegato per la nota Model 3. Altre voci sembrano invece suggerire il debutto di un restyling di quest’ultima, in linea con l’aggiornamento atteso per la Model Y. Ad ogni modo, leggendo fra le righe delle dichiarazioni di Musk, tutto ci porta a pensare che sia più percorribile la prima strada, basandoci sulle parole “un nuovo prodotto” che ha scelto di utilizzare durante la conferenza. News non tarderanno ad arrivare, perché è atteso un debutto di almeno uno dei due modelli entro la fine dell’anno.