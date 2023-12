Tesla Cybertruck, gli accessori più strani del pick-up elettrico

La notizia della consegna dei primi esemplari dell’attesissimo Tesla Cybertruck, accompagnata dai dati tecnici e prezzi ufficiali, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, sottolineando ancora di più l’interesse che questo modello ha scatenato livello globale. L’eccentrico pick-up a zero emissioni della Casa fondata da Elon Musk continua però a stupire anche tramite la lunga lista di accessori e dispositivi, disponibili come optional a richiesta e pronti a scatenare ulteriormente la curiosità di fan e appassionati.

Tesla Cybertruck, da 60.990 dollari

La Tesla Cybertruck è una vettura decisamente fiori dagli schemi e dalle caratteristiche a dir poco incredibili, come vi abbiamo raccontato nell’articolo di qualche giorno fa. Ovviamente queste peculiarità si riflettono su un pezzo di listino importante che parte da 60.990 dollari (circa a 56.120 euro secondo il cambio attuale) che negli USA però scendono a 49.890 dollari, accedendo ai crediti d'imposta federali.

Lunga lista di optional

Questi prezzi però possono lievitare in maniera esponenziale se si attinge senza troppa cura alla lunghissima lista di optional messa a disposizione da Tesla per questo pick-up a zero emissioni. Di seguito vi elencheremo alcuni e magari i più stravaganti di questi numerosi accessori, accompagnati dai loro prezzi di listino.

Tenda da campeggio

Considerando che il Cybertruck è un veicolo praticamente inarrestabile e studiato per raggiungere quasi ogni meta, equipaggiarlo con una apposita tenda da campeggio sembra quasi scontato. Per questo motivo Tesla propone una speciale tenda da 2.975 dollari, pronta ad essere montata nel cassone del veicolo.

Rampa

Se si desidera caricare agevolmente una o più moto nel cassone della vettura è possibile acquistare la Tailgate ramp, venduta insieme ad una cinghia di fissaggio per il carico al costo di 400 dollari.

Personalizzazioni estetiche

Non è del tutto vero che il Cybertruck può essere ordinato esclusivamente senza vernice e con il suo acciaio in bella mostra. Come optional si può richiedere un wrapping in poliuretano resistente ai graffi, in bianco o in nero, al costo di 6.500 dollari. Gli amanti delle personalizzazioni potranno inoltre richiedere il finto vetro laterale scheggiato.

Gli accessori più strani

Tra gli accessori più strani disponibili a richiesta spicca senza ombra di dubbio l’apri bottiglie a 25 dollari, ma anche la tenda parasole per 115 dollari, mentre per il cestino sottosella bisogna sborsare ben 250 dollari.