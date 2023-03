Tesla Model 3 mette la trazione posteriore per gli incentivi: ecco quanto costa adesso

Può destare curiosità, ma neanche troppo, la scelta di Tesla di proporre per il mercato italiano la Model 3 con singolo motore elettrico collocato al posteriore, per poter rientrare negli incentivi statali. Sicuramente la possibilità di avere un acquisto agevolato di un'automobile così desiderata accenderà ancora di più l'attenzione degli automobilisti verso la berlina americana a zero emissioni, che già di per sé suscita un magnetico fascino a queste latitudini.

L'abbassamento di prezzo

Gli incentivi statali varati dal governo italiano osservano un limite di spesa per l'acquisto di un'auto elettrica di nuova immatricolazione. Questa limitazione è stata collocata a 35.000 euro più IVA, quindi, 42.700 euro. Per avere la Model 3 a trazione posteriore a prova di Ecobonus, Tesla ha abbassato il tiro della sua berlina che, ora, ha un prezzo di 41.490 euro (messa su strada esclusa). Fino a poco tempo fa, per portarsi a casa questo veicolo, sarebbe servito un esborso di 44.990 euro.

Tesla, attenzione agli optional

L'incentivo ipotizza un contributo di 3.000 euro senza rottamazione o di 5.000 euro con rottamazione. C'è, però, un limite invalicabile che è quello dei 42.700 euro, che non possono essere sforati in alcun modo, altrimenti non si potrà più accedere all'Ecobonus. Dunque, attenzione ai vari optional da allegare alla vettura. Al momento, Tesla, fa sapere tramite il suo configuratore italiano che la versione base della berlina elettrica è disponibile solo per l'acquisto dall'inventario, dunque esclusivamente in pronta consegna. In ogni caso, Tesla afferma di aver reso disponibile una maggiore quantità di Model 3 a trazione posteriore con consegna entro la fine di marzo per il mercato tricolore, per offirire ai clienti la tranquillità necessaria per il periodo di incentivi.

Tesla Model 3 a trazione posteriore

Per chi non lo sapesse, la Tesla Model 3 a trazione posteriore con singolo motore elettrico ha una velocità massima di 225 km/h e compie un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. L'autonomia, secondo il ciclo WLTP, è di 491 km.