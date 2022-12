Tesla Model 3 in versione carro funebre

L'ultimo viaggio per congedarsi dalla vita da fare con stile e in rigoroso silenzio, grazie al motore elettrico di una Tesla Model 3. Questa è la macabra idea che è stata partorita da Derks Uitvaartmobiliteit, rivenditore olandese di carri funebri nuovi e usati, che ha sfruttato come base di partenza proprio una Model 3 per raggiungere il suo scopo. Adesso la Tesla Hearse 3, così si chiama il veicolo funebre, ed è disponibile su ordinazione nei mercati europei.

Cresciuta nelle dimensioni

Naturalmente per dare forma a una carro funebre la struttura di base della Tesla è stata appropriatamente modificata, infatti il passo è stato allungato e la Hearse 3 misura 5,56 metri di lunghezza, ben 866 mm in più rispetto alla versione di origine. La novità è la lussuosa zona illuminata per la bara e alcuni vani portaoggetti. L'autonomia complessiva è di 375 km con una singola ricarica. Le uniche cose rimaste invariate sono la parte anteriore, le portiere davanti, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, i fari e i paraurti.

Le modifiche necessarie

Il tetto sviluppa, inevitabilmente, una forma diversa e molto aerodinamica ed è costituito da una superficie vetrata molto ampia e da un portellone sul retro che è stato costruito ad hoc. Da evidenziare anche la scelta di creare due mezze porte aggiuntive che forniscono l'ingresso ai vani portaoggetti aggiuntivi. L’abitacolo della Tesla Hearse 3 è caratterizzato da una parete divisoria con finestra e da tendine elettriche sui finestrini laterali e posteriori. Addirittura si può avere come optional, il tetto rivestito con un cielo stellato composto da LED in diversi colori, combinati alle pareti laterali illuminate. Ulteriori optional possono prevedere delle fiorire estensibili in acciaio inossidabile e un cassetto posizionato sotto il pavimento.

Tesla carro funebre

A spingere questo inconsueto veicolo c'è un singolo motore elettrico collocato posteriormente in grado di sviluppare 306 CV di potenza e una batteria da 53 kWh disposta sotto al pavimento. Derks Uitvaartmobiliteit non ha rilasciato i prezzi per la Tesla Hearse 3, ma la vettura americana del brand fondato da Elon Musk in versione standard ha un costo di 51.990 euro in Olanda.