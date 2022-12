Tesla Model Y, nuove vernici dalla Gigafactory di Berlino

Nel cuore dell’Europa e nella nazione simbolo dell’auto premium per antonomasia, la Germania, la Gigafactory di Tesla nei pressi di Berlino-Brandeburgo si è guadagnata copertine e onori, diventando un grande punto di riferimento per il settore dell’automotive. Questa struttura è avanzata, sostenibile ed efficiente e nei tempi più recenti ha implementato la produzione delle sue vetture elettriche. Qui si producono le Model Y e una grande quantità di batterie. Proprio il SUV ha ricevuto degli aggiornamenti, che riguardano l’aggiunta nel listino di due colorazioni: Rosso Ciliegia Scuro, una tinta metallica ad alta saturazione con una profondità eccezionale che cambia a seconda della luce, e Argento Mercurio, una vernice dinamica dall’effetto di metallo liquido che fa risaltare le forme sinuose della prestigiosa auto del brand statunitense.

La cabina di verniciatura

La cabina di verniciatura della Giga Berlin è un vero fiore all’occhiello, perché possiede una conformazione unica ed è stata pensata, nonché realizzata, in modo specifico per questi nuovi colori. Questa sezione dedicata alla verniciatura è automatizzata a grandi livelli, qui possono essere utilizzati fino a 13 strati di vernice, per arrivare a ottenere una profondità straordinaria e un risultato conclusivo scintillante. Le vernici ad alta pigmentazione rendono giustizia alla silhouette della Model Y, mentre i colori possono muoversi e cambiare con le curve e le angolature dell’auto stessa.

Destinate a due allestimenti specifici

Queste due nuove tinte sono declinabili per Model Y Long Range e Model Y Performance. I clienti possono adesso scegliere questi due colori direttamente nel configuratore. Argento Mercurio sostituisce il Grigio Scuro Metallizzato e le consegne inizieranno entro la fine dell’anno. Rosso Ciliegia Scuro sostituisce il Rosso Micalizzato e le prime consegne avverranno con l’anno nuovo.

Com’è la Model Y

La Model Y può essere considerata come la versione SUV della berlina elettrica Model 3: la plancia è la stessa, così come la maggior parte degli interni e della meccanica. Questa vettura è un concentrato di tecnologia al servizio della sicurezza, infatti di serie possiede: frenata automatica d'emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco, cruise control adattativo, centraggio in corsia e altro ancora. La versione Long Range dispone di un motore elettrico che sviluppa una potenza di 351 CV da scaricare a terra tramite le ruote posteriori e offre un’autonomia di 533 km; la Performance è quella ancora più cattiva, dato che la cavalleria sale fino 462 CV, mentre rinuncia a qualcosina in termini di autonomia: 514 km. La trazione è integrale.