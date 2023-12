Top 10 utilitarie tuttofare: la nostra classifica

In Italia le auto di segmento B, le cosiddette utilitarie, continuano a godere di un'ottima considerazione, più che in altri mercati di pari livello. Queste vetture hanno delle dimensioni compatte intorno ai 4 metri di lunghezza, il che le colloca in una perfetta via di mezzo tra la classica auto da città e una più robusta berlina da viaggio. In poche parole, le utilitarie sono delle tuttofare a buon mercato. Osservando i dati delle immatricolazioni nel Bel Paese durante l'anno solare 2023, scopriamo quali sono i modelli di questa fascia che godono di maggior appeal.

Decimo posto, Ford Fiesta

La Ford Fiesta rientra in questa categoria nonostante non sia più prodotta. Durante l'anno è stata staccata la spina all'icona dell'Ovale Blu, ma nonostante la sua avventura commerciale sia terminata, persistono ancora delle piccole giacenze pronte all'immatricolazione. La sua versatilità, in fondo, fa gola ancora a tante persone. Lunga 4,04 metri possiede una capacità di carico di 292 litri (1.093 con i sedili posteriori abbattuti). Il suo stile è personale, con linee scolpite dalle quali emerge con forza la possente mascherina anteriore. Le motorizzazioni sono esclusivamente benzina, dai 75 CV del 1.1 fino ai 200 CV della variante ST. Prezzo da 21.250 euro fino a esaurimento scorte.

Nono posto, Audi A1

L' Audi A1 è l'unica vettura considerata premium di questa classifica. La più piccola tra le vetture di Ingolstadt può essere declinata in due varianti: Sportback e Allstreet. Coi suoi 4,03 metri di lunghezza rientra pienamente in questa graduatoria, nella quale spicca per la qualità dei suoi assemblaggi, per le sue ottime rifiniture e per il suo look scolpito. Discreto lo spazio a bordo e sufficiente la sua capacità di carico (335 litri, 1.090 con i sedili abbattuti). Le motorizzazioni sono tutte benzina e vanno dal più piccolo tre cilindri da 95 CV fino al corposo 4 cilindri in linea da 207 CV. Prezzo a partire da 23.500 euro.

Ottavo posto, Volkswagen Polo

L'utilitaria tedesca è giunta alla sua sesta generazione ed è basata sulla piattaforma Mqb condivisa con l'Audi A1 e la Seat Ibiza. Lunga 4,07 metri, la reginetta di Wolfsburg ha ricevuto un importante restyling nel 2021, che ne ha rinfrescato il look e implementato le dotazioni. Ovviamente, le rifiniture e gli assemblaggi sono più che buoni, mentre il bagagliaio non è tra i migliori della categoria: da 251 fino a 1.125 litri con l'abbattimento degli schienali posteriori. I motori in gamma sono il 1.0 Evo da 80 Cv, il 1.0 turbo da 95 Cv e il 1.0 Tgi a metano. Prezzo a partire da 23.100 euro.

Settimo posto, Renault Clio

La Renault Clio da sempre è considerata una delle regine del mercato italiano, fin dalla prima generazione nata agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. L'utilitaria francese ha recentemente ricevuto un aggiornamento, che le ha portato in dote un nuovo frontale, ancora più moderno e fresco. La linea, invece, resta dinamica e avvincente. Lunga 4,05 metri, la vettura transalpina si distingue per un abitacolo spazioso, anche per quattro adulti. Ampia la gamma di motori, dai classifici benzina fino alla variante full hybrid, passando per la GPL. Presente anche un diesel da 100 CV. Prezzo a partire da 17.250 euro.

Sesto posto, Peugeot 208

Linea aggressiva, fresca e frizzante, la Peugeot 208 è una delle vetture più apprezzate in ambito europeo, compresa l'Italia. La nuova versione dell'utilitaria francese piace per il suo stile, ma anche per le sue dotazioni ricche e tecnologiche. Lunga 4,06 metri dimostra una proverbiale compattezza e agilità, ma riesce ad abbinare ottimamente anche la capacità di carico: da 265 a 1.004 litri. Ricca la scelta dei motori, che va dai più canonici benzina fino all'elettrica e-208 e alla Hybrid e-Dcs6 da 136 CV. Prezzo a partire da 20.100 euro.

Quinto posto, Opel Corsa

La Opel Corsa condivide la propria piattaforma con la Peugeot 208, dato che entrambe fanno parte della grande galassia di Stellantis. L'utilitaria di origine tedesca ha ricevuto un coscpicuo aggiornamento nel 2019, che l'ha resa più moderna e accattivante. Look deciso e solido, sfoggia una lunghezza di 4,06 metri e un bagagliaio che varia da 267 a 1.081 litri. La gamma delle motorizzazioni è equivalente a quello della "cugina" francese, tuttavia in questo caso esistono due varianti elettriche, una da 136 e l'altra da 156 CV. Prezzo a partire da 19.450 euro.

Quarto posto, Toyota Yaris

La Toyota Yaris è tra le più compatte di questa classifica, avendo una lunghezza di appena 3,94 metri, tuttavia è una delle più apprezzate dalla platea italiana. Le motivazioni sono semplici: affidabilità, sicurezza, cura e qualità degli interni. Senza contare che grazie al suo motore 1.5 da 116 CV hybrid è in grado di consumare veramente poco (3,8 litri ogni 100 km). In alternativa si può sempre scegliere il classico 1.0 aspirato da 72 CV. Forse, il bagagliaio non è il suo punto forte: 286 litri. Prezzo da 24.100 euro.

Terzo posto, Citroen C3

In attesa di vedere come se la caverà la nuovissima generazione di Citroen C3, che cambia radicalmente, al terzo posto della graduatoria inseriamo quella che è una vera best-seller in Italia e che continua a raccogliere fragorosi consensi. La terza generazione dell'utilitaria transalpina si è fatta apprezzare per il suo stile anticonformista, con linee morbide e rotonde. Lunga appena 4 metri, vanta comunque una buona abitabilità e una capacità di carico invidiabile: da 300 a 922 litri. Viene proposta con il 1.2 con 83 Cv e con il turbo da 110 Cv, oltre che nella variante diesel da 102 Cv. Prezzo a partire da 18.200 euro.

Secondo posto, Lancia Ypsilon

Per qualcuno inserire al secondo posto la Lancia Ypsilon potrebbe suonare come una bestemmia, tuttavia la piccola italiana viene premiata dal mercato e lungo lo Stivale italico è proprio la seconda utiliataria più venduta dell'anno. Qualcuno potrebbe aggiungere che la Ypsilon è un'auto di segmento B solo sulla carta e dato che la piattaforma è in comune con quella della Fiat Panda, avrebbe persino ragione (lunghezza di appena 3,84 metri). Fatto sta che la realtà ci inserisce la Ypsilon nel reparto utilitarie, dove spicca per stile e personalità, nonostante i dodici anni sulle spalle. Nel tempo ha ricevuto tanti aggiornamenti, anche tecnologici, che la rendono sempre attuale e apprezzata proprio per il compromesso qualità-prezzo. Il bagagliaio è invece limitato: da 210 a 820 litri con l'abbattimento dei sedili posteriori. Due i motori disponibili: 1.0 hybrid da 72 CV e 1.2 da 69 CV a GPL. Prezzo a partire da 17.650 euro.

Primo posto tra le utilitarie, Dacia Sandero

Al primo posto tra le utilitarie tuttofare sbuca fuori la Dacia Sandero, che è l'utilitaria più venduta in Italia nel corso del 2023. La sua forza risiede specificamente nell'eccezionale rapporto qualità-prezzo, esaltato da un abitacolo molto spazioso e arioso. L'auto è lunga 4,07 metri, mentre il bagagliaio va dai 328 a 1.186 litri. La base tecnica è condivisa con la Renault Clio, cosa che la rende apprezzabile anche per le ficcanti doti dinamiche. Le motorizzazioni vanno dal benzina 1.0 da 65 o 90 CV (quest'ultimo turbo), fino alla versione bi-fuel GPL da 101 CV. Prezzo a partire da 13.250 euro.