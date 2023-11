Alla scoperta delle nuove Peugeot e-308 ed e-208: primo contatto su strada

A Calafell, nel cuore della Costa Brava, la bella stagione vive un colpo di coda sorprendente. Il sole scalda l'aria e le bianche spiagge catalane invoglierebbero persino il più diffidente a fare un tuffo nell'azzurro mare. Ancora più attraenti della natura e del paesaggio circostante sono le nuove creature di Peugeot, le e-308 ed e-208, che si mostrano per la prima volta al cospetto della stampa internazionale. Colorazioni seducenti, dotazioni intriganti e delle motorizzazioni elettriche che vogliono essere scoperte e messe alla prova sulla strada, il vero giudice imparziale di questo mondo. Noi abbiamo avuto la fortuna di testarle in modo approfondito, per capire di che pasta siano fatte.

Al cospetto della Peugeot e-308

A prima vista le differenze tra la nuova versione elettrica e le endotermiche non si notano, se non per alcuni piccoli dettagli, buoni per chi possiede un occhio ben allenato, dei quali spicca uno su tutti: gli specifici cerchi in alluminio da 18 pollici dal disegno studiato per aumentare l'efficienza aerodinamica e per ottimizzare le prestazioni. Per il resto la Peugeot e-308, berlina o station wagon, rimane uguale a sé stessa, seguendo il concetto di squadra che vince non si cambia. Ed è una scelta voluta per rendere più morbido il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo mondo, un motivo per far sì che la transizione ecologica sembri più familiare.

Dunque, la segmento C del Leone non rinuncia al suo cofano anteriore lungo, ai volumi sensuali e decisi, ed evidenzia il recente restyling del logo che si erge con fierezza al centro della calandra. All'anteriore la firma luminosa a forma di zanna incornicia i proiettori Matrix LED, mentre i fari a LED a tre artigli sono il tocco distintivo della zona posteriore. All'interno immancabile l'i-cockpit, simbolo del Brand, con strumentazione digitale e schermo touch da 10'' al centro della plancia.

Motore elettrico, come va su strada

Silenziosa, placida e gentile. È così che si presenta la nuova Peugeot e-308 quando si schiaccia il bottone dell'accensione. Basta però poggiare il piede destro a fondo sull'acceleratore per trasformarla da paggetto angelico a pestifero demonietto. Questa metamorfosi è resa possibile grazie al nuovo motore da 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia, completamente elettrico. Come ci hanno insegnato questi ultimi anni, i propulsori alla spina possiedono una reattività fulminea, istantanea, che anche sulla "francesina" non difetta in nessuna circostanza. Dunque, questo aspetto si candida a essere un gran punto di forza, reso ancora più interessante poiché l'erogazione rimane fluida e modulata, e non si assiste a quel fenomento di "on-off" che spesso si riscontra su questo genere di veicoli e che, per i neofiti dell'elettrico, rappresenta un piccolo fattore di shock.

Parlando più in generale, guidandola su strada se ne apprezzano l'elevata insonorizzazione (l'unico rumore proviene dal rotolamento dei pneumatici) e il comfort di marcia impareggiabile. In ambito urbano, la segmento C transalpina dimostra agilità e una capacità di assorbire le asperità in maniera egregia. Anche i dossi artificiali non fanno paura e l'"atterraggio" è sempre delicato. Quando, invece, si decide di sguinzagliarla nel misto se ne apprezzano le doti dinamiche di sicuro pregio, specie in modalità Sport (una delle tre del Drive Mode insieme a Normale ed ECO) dove spicca uno sterzo preciso anche quando la vettura viene portata sotto stress. Da encomio anche il comparto sospensioni, per certi versi sportivo e fondamentale per tenere la vettura sui "binari". Il peso maggiorato rispetto alle versioni standard, dovuto alla presenza della batteria ad alto voltaggio da 54 kWh, è un handicap che si fa sentire in curva e in frenata. Tuttavia, una bilancia complessiva che ruota intorno ai 1.700 chilogrammi non è tra le peggiori della categoria.

A proposito di batteria, anche questa è di ultima generazione. Si tratta di un'unità dalla composizione chimica così formata: 80% Nichel - 10% Manganese - 10% Cobalto. L'autonomia complessiva è di 413 km secondo il ciclo misto WLTP e il consumo medio è di 12,5 kWh/100 km dichiarati. Grazie alla nostra prova, possiamo constatare che il dato dichiarato si avvicina a quello reale. Infine, tempi e modalità di ricarica: l'auto è dotata di serie di caricabatterie trifase di bordo che ha una potenza nominale di 11 kW, mentre con la ricarica pubblica da 100 kW, il veicolo passerà dal 20% all'80% in meno di 25 minuti, o 12 minuti per 100 km.

Allestimenti e prezzi e-308

Due gli allestimenti previsti: Allure e GT. Entrambi sono ricchi e completi. Ordini già previsti.

e-308 Allure: 41.780 euro

e-308 GT: 42.730 euro

e-308 SW Allure: 42.780 euro

e-308 SW GT: 45.240 euro

Peugeot e-308, quante novità

Per la piccola Peugeot e-308 è già tempo di aggiornamenti, sottopelle ed esteticamente. Partendo da quest'ultimo lato, non si può fare a meno di citare i fanali a LED ispirati alla vettura da corsa di Le Mans, dal taglio felino orizzontale al posteriore e verticale all'anteriore. Un elemento visibile e attraente, che conferisce un temperamento sportivo a una macchina più votata alla praticità e al pragmatismo.

Per quanto riguarda la motorizzazione, questa è la stessa vista sulla "sorella" e-308: un elettrico sincrono a magneti permanenti da 115 kW (156 cv) di potenza massima e 260 Nm di coppia motrice. La differenza che intrecorre tra i due modelli del Leone rampante risiede nella capacità del pacco batteria, che in questo caso diventa leggermente inferiore: intorno ai 51 kWh. La e-208 però è più compatta e leggera, e questo le garantisce un'autonomia di almeno 400 chilometri, con un consumo medio di 11.7 kWh ogni 100 km. Di serie esiste un caricatore di bordo da 7,4 kW (optional quello da 11) mentre per la ricarica in continua, la transalpina assimila sino a 100 kW di potenza.

Piccola peste su strada

La premessa doverosa è che un'auto del genere ha come habitat prediletto la città, ma qualora si decidesse di portarla a fare una gita in montagna, il divertimento è assicurato. La sua dinamicità è coinvolgente e brillante pur non essendo un veicolo sportivo, i 156 CV fanno il loro dovere, al pari di una coppia da 260 Nm che diventa più esplosiva in paragone con quella della e-308.

I 1.455 chiologrammi di peso a vuoto sono un ottimo dato per il mondo dell'elettrico e lo si intuisce in modo empirico anche quando la si inserisce in curva, dimostrandosi tutto sommato agile. Lo sterzo è relativamente preciso, diretto, che ben si sposa con le dimensioni ridotte del volante; una combo utile quando si vuole mettere un po' di pepe al piatto. Insomma, la piccola peste si conferma tale anche con la propulsione alla spina.

Allestimenti e prezzi e-208

La Peugeot e-208 ha tre allestimenti: Active, Allure e GT. I prezzi: