Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico cambia passo: più autonomia, comfort e potenza

Il SUV elettrico che ha inaugurato la strategia BEV di Toyota torna in scena completamente trasformato. La conferma più evidente arriva dal test drive ufficiale di Sotogrande, in Andalusia, dove il nuovo bZ4X ha mostrato quanto il progetto sia stato ripensato in profondità. Non un semplice aggiornamento, ma un vero salto generazionale: potenza fino a 343 CV, autonomia che raggiunge i 569 km WLTP, ricariche più rapide e un comfort di bordo superiore. A tre anni dal debutto, il primo “veicolo elettrico a batteria di Toyota” si presenta come un SUV elettrico più maturo, più efficiente e più convincente su ogni tipo di percorso.

Efficienza superiore

Il cuore del modello è un propulsore migliorato, con nuove batterie da 57,7 o 73,1 kWh ed eAxle riprogettati per offrire maggiore potenza, tempi di ricarica più brevi e un’efficienza superiore. Toyota sottolinea la tranquillità garantita dal “Battery Care Programme”, che assicura “il mantenimento del 70% della capacità originale della batteria fino a 1.000.000 di km o 10 anni di utilizzo del veicolo”. Il nuovo sistema di pre-condizionamento permette una ricarica rapida dal 10 all’80% in 28 minuti, con prestazioni costanti anche a temperature rigide.

La navigazione BEV

La navigazione BEV suggerisce automaticamente le soste migliori, mentre sulla versione Premium è disponibile un tetto solare capace, nei test Toyota, di generare energia sufficiente per arrivare fino a 1.800 km l’anno. Gli eAxle sono stati aggiornati per integrare motore, transaxle e inverter in un’unica unità più compatta e leggera, dotata di semiconduttori in carburo di silicio per ridurre le dispersioni di energia. La versione AWD arriva a 343 CV, diventando una delle Toyota più potenti sul mercato europeo al di fuori della gamma GR. La nuova gestione della coppia anticipa le intenzioni del guidatore in curva, distribuendo la potenza tra avantreno e retrotreno per una guida più stabile e intuitiva.

Il nostro test drive

A Sotogrande, tutto questo si è tradotto in una sensazione concreta di evoluzione. Nei tratti autostradali il nuovo bZ4X è apparso più silenzioso grazie ai nuovi materiali fonoassorbenti e alla scocca irrigidita. Sulle strade collinari andaluse, la maggiore precisione dello sterzo e la risposta più diretta dell’elettrico hanno reso la guida più naturale. Ma è in off-road che il SUV conferma la sua identità: tra sabbia, pietrisco e pendenze impegnative, l’X-MODE e il Grip Control lavorano in perfetta sinergia, evidenziando la solidità del progetto sviluppato insieme a Subaru.

Il design

Il design evolve nella direzione del nuovo frontale “hammer-head”, più pulito e scolpito, con una barra luminosa centrale che unisce i fari e rafforza la firma visiva del modello. Migliorata anche l’aerodinamica, con un coefficiente che scende da 0,29 a 0,27. All’interno, il nuovo cruscotto orizzontale rende l’abitacolo più arioso, mentre il display centrale cresce a 14 pollici e si integra nella nuova console “a isola digitale”, più bassa e più ergonomica. I materiali includono filato PET riciclato e nuove superfici sintetiche, mentre il climatizzatore più compatto consuma il 30% in meno di energia. Il tetto panoramico, ampliato del 20%, porta più luce nell’abitacolo senza penalizzare la rigidità strutturale.

Comfrort a bordo

Il comfort di bordo beneficia di nuove sospensioni, materiali ad alto smorzamento e vetri fonoassorbenti, che riducono vibrazioni e rumori esterni. L’assistenza alla guida è affidata al Toyota T-Mate, con l’ultima generazione del Toyota Safety Sense e aggiornamenti over-the-air che mantengono il sistema costantemente aggiornato. Tramite l’app MyToyota si possono controllare da remoto la ricarica, la climatizzazione e la smart digital key, che trasforma lo smartphone nel sistema di accesso e avviamento del veicolo.

I prezzi

In Italia, la gamma si articola negli allestimenti bZ4X, Icon e Premium, con una dotazione già ricca fin dal livello d’ingresso, che include cerchi da 18 pollici, infotainment da 14 pollici, luci ambientali integrate sulle portiere anteriori, smart digital key e un pacchetto ADAS completo. Il listino parte da 42.

500 euro per la Toyota bZ4X 167 CV FWD con batteria da 57,7 kWh. La versione Icon, con 224 CV, trazione anteriore e batteria da 73,1 kWh, è proposta a 43.900 euro. Il top di gamma Premium, con 343 CV, trazione integrale e la stessa batteria da 73,1 kWh, arriva a 52.800 euro.