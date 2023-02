Turbo Porsche, la 911 dei Bad Boys

In quel momento un’europea si avvicinava al loro immaginario come non mai, con la sovralimentazione del turbo (i tedeschi scelsero il KKK ) praticamente due fischi di locomotiva che chiedono strada, e poi così differente dalle altre 911, con quei passaruota allargati e cattivi, ma soprattutto con quell’alettone sulla coda, che qualcuno definì un “barbecue”, che secondo me non era neanche necessario fare così grande e vistoso, ma che i tedeschi vollero fortemente come impronta indelebile di una nuova razza di animali capaci di veri atti di ferocia, tutto condito con quel Wide Body che prendeva il nome di “Turbo Look”-

Prima dei numeri da pista questa “Turbo Porsche” doveva dimostrare anche in forma statica quanto cattiva potesse essere, soprattutto nelle mani sbagliate. Fu talmente desiderata che fu la “Movie Car” di vari film uno tra i quali Bad boy dove quasi per par condicio, nella seconda serie fu sostituita da una nostrana Ferrari. E noi? Erano gli anni '80. Ricordo ancor alla voce: “Accelerazione” fantastica! Ti incollava allo schienale. All’occorrenza trecento cavalli di puro delirio per una cubatura complessiva di 3.300 cc, capaci di regalarti emozioni indimenticabili.

Era il periodo in cui “turbo” stava a significare un incremento notevole di prestazioni, ma non immediato bensì quando la lancetta del contagiri superava la soglia dei 2.500 giri/m, con la classica spinta e vi lascio immaginare le curve sul bagnato. Era come avere un King Kong su di giri nel cofano motore. Per capirci, erano più i traversi delle volte che si andava dritto. Era quello che i futuri acquirenti sapevano, cercavano e volevano provare sulla propria pelle, quella sensazione di poter domare un cavallo allo stato brado, o perlomeno di provarci. Ancora a distanza di anni chi l’ha avuta la ricorda come la più bella e divertente auto che abbia mai posseduto, a quei tempi poi, dove l’elettronica non c’era a correggere i tuoi sbagli, dove il detto “sbagliando si impara“ era meglio sperimentarlo sulla maionese fatta in casa. Dal 1979 fino all’ 89 dieci anni, tanto rimase in produzione questo motore, che segnò un’epoca e segnò in maniera indelebile i ricordi di tanti porchisti prodotta nelle solite varianti cabrio e targa oltre la classica coupè, tutte distinguibili a colpo d’occhio, impossibile da confondere con un’altra 911, una turbo la riconosci lontano un miglio, se fai in tempo ad inquadrarla.