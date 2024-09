Al volante della nuova Audi Q6 e-tron. Un Suv da oltre 600 km di autonomia

Ascolta ora 00:00 00:00

Sportiva, all'avanguardia e, soprattutto, facile da ricaricare. Stiamo parlando dell'Audi Q6 e-tron, un Suv pensato per offrire oltre 600 km di autonomia. Abbiamo messo alla prova le sue prestazioni nei pittoreschi borghi fiorentini dove ha dimostrato un equilibrio straordinario tra comodità e agilità. Grazie alla sua accelerazione scattante e alla totale assenza di rumore e vibrazioni, la guida elettrica diventa un’esperienza pura e senza compromessi. I tempi di ricarica sono stati drasticamente ottimizzati: con una potenza massima fino a 270 kW, bastano solo 10 minuti per ripristinare 260 km di autonomia.

L'esperienza di guida della Q6 e-tron è pensata per offrire il massimo piacere in ogni situazione.

La silenziosità della marcia, combinata con la prontezza di risposta del motore elettrico, trasforma ogni spostamento in un viaggio confortevole e rilassante. La precisione dello sterzo e la stabilità dell’auto rendono la guida fluida e piacevole anche su percorsi più impegnativi, mentre il sistema di recupero dell’energia permette di massimizzare l’efficienza, senza compromettere la dinamica di guida. Con una lunghezza di 4,77 metri, l'Audi Q6 e-tron si colloca tra i Suv di fascia alta del segmento D. Il passo di 2,89 metri assicura un'ottima spaziosità per i passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio offre una capacità di base di 526 litri, a cui si aggiungono 64 litri nel vano anteriore. Audi Q6 e-tron è la prima auto sviluppata sulla piattaforma PPE, progettata appositamente per i veicoli elettrici. Un aspetto, quello della Premium Platform Electric, che potrebbe sembrare un mero dettaglio tecnico, in realtà è molto importante in quanto si tratta di un’architettura che consente di ottenere un netto miglioramento nell’utilizzo quotidiano. L'Audi Q6 e-tron offre una gamma di versioni con prezzi che variano in base alle specifiche tecniche e alle dotazioni. Si parte dalla versione Business, equipaggiata con un motore da 282 CV, proposta a un prezzo di 67.800 euro. Salendo di livello, troviamo la Q6 e-tron performance, che raggiunge una potenza di 326 CV e un prezzo più elevato, ideale per chi cerca maggiore spinta e prestazioni dinamiche, senza rinunciare all'efficienza e alla tecnologia avanzata. Per chi desidera la trazione integrale, la Q6 e-tron quattro con 387 CV è una scelta più potente e versatile, perfetta per affrontare anche condizioni di guida più impegnative.

Al vertice della gamma si colloca la SQ6 e-tron, firmata Audi Sport, con una potenza impressionante di 517 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi.Questa versione, altamente performante ha un prezzo di 97.200 euro, rappresentando il top di gamma per chi cerca prestazioni quasi da vettura sportiva in un Suv elettrico.