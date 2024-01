Volkswagen Golf restyling 2024, tutto quello che c’è da sapere sulla rinnovata media tedesca

La Casa di Wolfsburg festeggia i 50 anni dell’iconica Volkswagen Golf presentando in anteprima mondiale il restyling dell’ottava generazione di questo iconico modello, venduto in oltre 37 milioni di esemplari e capace di scrivere un importante pezzo della storia dell’automobilismo internazionale. L’aggiornamento dedicato alla Golf 8 non stravolge la vettura ma la evolve e l’affina non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto da quello tecnologico, grazie all’adozione di un sistema infotainment evoluto nel software e nell'interfaccia, a cui si aggiunge l’introduzione di una sofisticata ed efficiente motorizzazione ibrida plug-in capace di garantire ben 100 km di autonomia viaggiando in elettrico. Ora non ci resta cha raccontarvi tutte le novità della Golf 2024, dal design fino ai propulsori offerti, tra cui non mancano i classici e “sempre verdi” propulsori a benzina e a gasolio.

Volkswagen Golf restyling, il design

Il dettaglio estetico di maggiore rilievo del facelift della Golf si trova nel frontale: parliamo dell’inedita firma luminosa che caratterizza i proiettori anteriori a LED, ora uniti da una barra luminosa che si fonde nella calandra e ospita il logo del marchio, anch’esso luminoso. In opzione troviamo anche i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, equipaggiati con abbaglianti a LED ad alte prestazioni che offrono un raggio di illuminazione quasi doppio rispetto a quello tradizionale.

Di inedito disegno anche il fascione paraurti anteriore, mentre dietro spiccano i fari posteriori a LED tridimensionali, che possono essere personalizzati scegliendo tra 3 diversi design di illuminazione notturna tramite le impostazioni del sistema di infotainment. Non mancano 4 nuove livree esterne denominate Crystal Ice Blue metallizzato, Anemone Blue metallizzato, Oyster Silver metallizzato e Grenadilla Black metallizzato. Le versioni Style, R- Line, GTE e GTI possono essere impreziosite da tetto in contrasto di colore nero, mentre nella collezione di cerchi in lega, con dimensioni comprese fra i 16 e i 19 pollici, troviamo 5 nuovi disegni.

Abitacolo

Come anticipato in precedenza, la novità più interessante dedicata agli interni della rinnovata Golf riguarda l’adozione del nuovo sistema di infotainment che adotta nuovi hardware e software. Battezzato “MIB4”, questo impianto multimediale è abbinato ad uno schermo “touch” disponibile in due dimensioni: 10,4 pollici e 12,9 pollici. Tra le sue peculiarità troviamo una grafica di inedita concezione e nuovi cursori a sfioramento, ora illuminati e più intuitivi, dedicati alle regolazioni del clima e del volume. Debutta inoltre il nuovo assistente vocale IDA sviluppato in collaborazione con Cerence che sfrutta le capacità dell’Intelligenza Artificiale di “ChatGPT”.

La strumentazione 100% digitale utilizza un display da 10,2 pollici, mentre il volante ospita i tasti nuovi tasti fisici al posto dei precedenti “touch”. Da qui è possibile richiamare le varie configurazioni grafiche: Classic, Progressive, Navigation e R-Line (a cui si aggiungono le views dedicate GTI, GTE e R). La variante sportiva GTI è per la prima volta impreziosita con inserti in fibra di in carbonio. Optional anche il sofisticato Windshield Head Up Display.

Gamma motori

L’offerta propulsori della Volkswagen Golf 2024 resta molto ampia e variegata, inoltre viene implementata con alcune interessanti novità. La gamma motori è infatti composta da 6 unità a benzina e 2 diesel, a cui si aggiungono 2 ibridi mild hybrid e 2 ibridi plug-in. Si parte con il benzina1.5 TSI da 115 CV o 150 CV con cambio manuale a 6 marce, salendo troviamo il il 2.0 TSI da 204 CV con l’automatico DSG doppia-frizione a 7 marce e la potenza scaricata sulla trazione integrale 4MOTION. La versione sportiva Golf GTI 2024 vanta 265 CV e può essere abbinata al cambio manuale a 6 marce o all’automatico DSG a 7 marce.

Non manca quella ancora più spinta denominata Golf GTI Clubsport con ben 300 CV di potenza. Sul fronte dei diesel spicca il 2.0 litri turbo da 115 o 150 CV, il primo con il manuale a 6 marce e la versione più potente con l'automatico DSG a 7 marce. Non manca il mild hybrid 48 Volt 1.5 eTSI con cambio automatico DSG a 7 marce, declinato negli step di potenza da 115 CV o 150 CV. Passando alle ibride plug-in, troviamo la Golf eHybrid con potenza complessiva da 204 CV, mentre al vertice si posiziona la variante con 272 CV e 400 Nm di coppia. Entrambe le versioni sono alimentate da una nuova batteria da 19,7 kWh netti di capacità che promette un'autonomia in modalità elettrica di circa 100 km. Non manca la possibilità di ricaricare in corrente alternata AC fino a un massimo di 11 kW e in corrente continua DC fino a 50 kW, offrendo così un tempo di 25 min per passare dal 10% all'80% della carica.

Gamma e Prezzi

La Volkswagen Golf 2024 verrà proposta in versione due volumi che nella variante station wagon chiamata Variant. Gli allestimenti offerti in Italia saranno Life, Style, R-Line, GTE e GTI, mentre l'allestimento base non sarà più disponibile. Per quanto riguarda i prezzi, il listino ufficiale per il nostro mercato verrà comunicato con ogni probabilità nelle prossime settimane.

Dotazione

La versione Life che è ormai è quella d’ingresso, offre di serie il climatizzatore “Climatronic”, il sistema di accesso Kessy Go, il riconoscimento automatico della segnaletica stradale, il Cruise Control adattivo (Acc), i cerchi di lega da 16 pollici, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema di infotainment con display da 10,4 pollici dotato di App Connect wireless, la base di ricarica wireless per smartphone, il volante multifunzione rivestito in pelle e i gruppi ottici dotati di Led. Ricordiamo che le versioni GTI e GTE si riconoscono esteticamente per il pacchetto aerodinamico specifico e per le finiture esterne dedicate rispettivamente di colore rosso e blu. A questi dettagli si aggiungono i cerchi da 17 pollici, i sedili ad alto contenimento con tessuto e cuciture dedicate, il volante sportivo, il Climatronic tri-zona e il sistema infotainment con schermo da 12,9 pollici.