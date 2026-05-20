Volvo Car Italia, Arval e Findomestic: dieci anni di partnership nel settore della mobilità

Compie dieci anni la collaborazione tra Volvo Car Italia, Arval Italia e Findomestic Banca, le due ultime entrambe parte del Gruppo BNP Paribas. Nata nel 2016, la partnership si articola su due programmi principali: Volvo Car Rent, dedicato al noleggio a lungo termine tramite Arval, e Volvo Car Credit, che offre soluzioni finanziarie attraverso Findomestic. Un sodalizio che, nel corso del decennio, ha progressivamente ampliato la propria portata, consolidandosi come uno degli esempi più strutturati di collaborazione tra un costruttore automobilistico e operatori del credito e della mobilità nel mercato italiano. “Nella Customer Experience l’offerta finanziaria e di noleggio è divenuta oggi imprescindibile soprattutto per una clientela orientata al business come quella di Volvo. L’augurio è che questo sodalizio si protragga nel tempo per tanti anni ancora” dichiara Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia.

Un decennio di numeri in crescita

I risultati del decennio fotografano una collaborazione di dimensioni ragguardevoli. Sul fronte del noleggio, Volvo Car Rent conta oggi una flotta attiva di circa 7.000 auto - quasi il 40% elettrica o ibrida plug-in - con oltre 15.000 veicoli noleggiati complessivamente e circa 6.500 clienti attivi. Sul versante finanziario, Volvo Car Credit ha permesso di finanziare o locare oltre 54.000 vetture dal suo lancio, per un volume complessivo che supera 1,4 miliardi di euro e circa 50.000 clienti serviti. Nel complesso, le soluzioni offerte dal Gruppo BNP Paribas hanno coperto circa sei vetture su dieci vendute dalla rete di concessionari Volvo in Italia, un dato che testimonia il peso rilevante della partnership sull'intero canale distributivo del marchio svedese.

Il modello "One Bank" e la transizione energetica

Uno degli elementi distintivi di questa collaborazione è il cosiddetto approccio One Bank, che punta all'integrazione operativa tra Arval e Findomestic - entrambe parte del Gruppo BNP Paribas - per offrire un servizio coordinato e omogeneo alla rete di dealer e alla clientela finale. Questo modello prevede team e figure dedicate che operano trasversalmente sui due programmi, con l'obiettivo di semplificare i processi e ampliare le opportunità commerciali per i concessionari. “È proprio questa coesione che oggi ci consente di lavorare come un unico team, mettendo a fattor comune competenze, persone ed esperienze con l’obiettivo di supportare al meglio Volvo, la sua rete e i clienti finali” dichiara Letizia Alviano, Responsabile Mercato Mobility di Findomestic Banca.

In un settore automotive che sta attraversando una fase di profonda trasformazione, legata in particolare alla transizione verso la mobilità elettrica, partnership strutturate di questo tipo si confermano uno strumento sempre più rilevante per supportare le vendite e rispondere alle nuove esigenze di una clientela orientata a soluzioni flessibili e sostenibili.

“Ed è proprio in un contesto di grandi cambiamenti e complessità del settore automotive che questa collaborazione dimostra la sua importanza ed efficacia.