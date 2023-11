Volvo EM90, la monovolume lussuosa come un attico in centro

Dopo essere state messe in ombra per molti anni da maxi-SUV e Crossover, le monovolume stanno tornando in auge e recuperando terreno, in particolari in mercati come la Cina, dove le Case automobilistiche premium propongo nuovi e sofisticati modelli come l’inedita Volvo EM90.

Volvo EM90, prima monovolume della Casa svedese

Prima monovolume della storia della Casa svedese, la EM90 punta tutto sullo spazio interno e sul comfort offerto, degno di un’ammiraglia. Lunga 5,2 metri, larga 2 metri, alta 1,85 metri e con passo di 3,2 m., la vettura vanta un’anima ecosostenibile grazie all’uso di un powertrain 100% elettrico che rispetta la volontà del Costruttore di Goteborg di proporre esclusivamente auto a zero emissioni dal 2030.

Design squadrato

La EM 90 sfoggia un corpo vettura squadrato che si distingue per l’imponente frontale impreziosito dalla firma luminosa con disegno "a martello di Thor", tipica dei modelli Volvo, separata dalla mascherina completamente chiusa e con al centro il simbolo del Costruttore. La fiancata è abbinata ad tetto dritto che termina con una coda verticale, in modo da offrire il massimo spazio interno. Per agevolare l’accesso all’abitacolo le portiere posteriori offrono un’apertura scorrevole a comando elettrico. La vista posteriore si distingue per le imponenti luci che riprendono la forma di quelle anteriori.

Interni da favola

Gli interni della Volvo EM90 sono un tripudio di spazio, lusso e tecnologia. L'ambiente interno ospita sei sedili singoli disposto su tre file, con quella centrale che offre il massimo comfort. Le sedute sono reclinabili, massaggianti, ventilate e riscaldate. Grazie all’ampio spazio disponibile e alla versatilità offerta dai sedili, l’abiatcolo può trasformarsi in pochi secondi in un salotto da viaggio, un ufficio mobile, una camera da letto o addirittura un teatro. Il merito è anche dello schermo ancorato al cielo del tetto da 15,6 pollici che si apre all’occorrenza e del sistema audio ad alta fedeltà Bowers & Wilkins con 21 altoparlanti. Tanta tecnologia anche in plancia, dove troviamo un touchscreen da 15,4 pollici e una strumentazione 100% digitale situata dietro il volante.

Motore a zero emissioni

A spingere i 2.763 kg della Volvo EM90 è un poderoso motore elettrico posteriore da 200 kW (268 CV) che permette a questa grossa monovolume di passare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. Il powertrain è alimentato da un pacco batterie da 116 kWh che offre un'autonomia dichiarata di 730 km (calcolata secondo il ciclo di omologazione cinese, meno rigido del nostro WLTP).