Volvo, il nuovo SUV EX30: ecco quando sarà presentato

Continua a gonfie vele la corse all’elettrificazione del marchio scandinavo, dopo aver lanciato la serie “EX”, ovvero le versioni 100% elettriche dei suv in gamma “XC”. Primo di questi è stato EX90, la versione a zero emissioni dell’imponente XC90 di nuova generazione e, da giugno 2023, arriverà anche il più piccolo EX30, al momento solo elettrico, a popolare la parte bassa della gamma.

SUV di accesso alla gamma, per i giovani

Si tratterà così della Volvo più compatta in gamma, andando a popolare la parte bassa del listino, sotto a XC40. La scelta di Volvo, oltre a colpire una nuova fascia del mercato è atta ad abbassare la media degli acquirenti della casa svedese. Durante il recente discorso di Jim Rowan, CEO di Volvo, ha spiegato come “sappiamo di avere un’età media degli acquirenti più alta di quanto vorremmo. Da troppo tempo Volvo non è più presente nel segmento delle vetture compatte, cruciale per diversi mercati. Sarà ben posizionata riguardo al prezzo di tale livello: dimensioni giuste, discreta autonomia, sicura e tecnologica ma più piccola di XC40”.

Con ogni probabilità sarà anche offerta una formula d’acquisto smart, sulla “falsa riga” di quanto visto con Lynk&Co, marchio appartenente alla galassia Volvo, che sfrutta un abbonamento mensile in stile Netflix o Spotify. Riguardo al design sarà molto vicino a quello di Volvo EX90, con fari full-led a martello di Thor, ampi cerchi in lega aerodinamici, fiancate muscolose e il posteriore con fari led verticali che delimitano il lunotto. Sarà costruita sulla consolidata piattaforma SEA, condivisa con la cinese Geely, colosso automotive, specializzato nella costruzione di veicoli elettrici. Sarà la stessa base utilizzata anche per nuova Smart #1, modulare nativa elettrica, super avanzata e perfettamente integrata con le ultime tecnologie in termini di sicurezza, connettività e integrazione con sistema di bordo, app e dispositivi mobili. Le dimensioni? Considerando i 4,44 metri di XC40, c’è da aspettarsi una metratura vicina ai 4,30 metri.