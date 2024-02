WEC 2024, Ferrari si prepara a una stagione da protagonista

Quest’anno il World Endurance Championship (WEC) promette di far battere il cuore a milioni di appassionati in tutto il mondo: 8 round per una battaglia epica capace di esaltare resistenza, velocità e passione. L’Italia sarà protagonista assoluta con Ferrari, alla sua seconda stagione nella classe Hypercar, e le due debuttanti Lamborghini-Ironlinx e Isotta Fraschini. Tra le aspiranti reginette al titolo iridato, dopo aver conquistato Le Mans e il secondo posto in classifica costruttori, le hypercar 499P con i numeri #50 e #51 del team Ferrari AF Corse. Pochi giorni fa, precisamente il 18 febbraio, giorno della nascita di Enzo Ferrari, è stata presentata la nuova livrea. Sulla sagoma della 499P tradizione e innovazione dialogano sulle linee sinuose e sulle appendi aereodinamiche, un “abito” su cui sono cuciti richiami allla storia recente della scorsa stagione agonistica e che guarda al futuro introducendo elementi innovativi.

L’immancabile rosso, sinonimo nel mondo dell’italianità sportiva rappresentata da Ferrari, e il giallo sono i colori che enfatizzano le linee scultoree e dinamiche della silouette vettura. Lo schema cromatico continua a celebrare il passato remoto incarnato dalla Ferrari 312 PB, l’ultimo prototipo a gareggiare nel Campionato del mondo nel 1973, prima di un intermezzo durato mezzo secolo e interrotto nel 2023, quando il Cavallino Rampante è tornato nella top class dell’endurance vincendo a Le Mans. Sul corpo vettura prevale un rosso racing dal tono intenso e profondo realizzato ad hoc per la nuova stagione, abbinato al Giallo Modena, quest’ultimo già ammirato sulla livrea del 2023. Alle due vetture ufficiali, ci darà una terza 499P affidata ad AF Corse e che tra i piloti vedrà l’ex F1 Rober Kubica, reduce dalla vittoria dell’ultimo titolo LMP2. Per Lamborghini, Iron Lynx diventa il team di riferimento nelle due classi LM GT3 e Hypercar. Al debutto sulla pista di Doha la SC 63, già ammirata in forma statica a Goodwood e alle finali Mondiali del Trofeo Lamborghini a Roma, viene seguita con molto interesse da addetti ai lavori e dai tifosi del Toro. La terza italiana in gara è Isotta Fraschini, con l’unica Hypercar non legata ad un grande costruttore. La Tipo 6LMH Competizione ha un nome legato alla tradizione: "Tipo 6", riprende i nodelli storici della Casa dove il numero che seguiva la parola "Tipo" rappresentava il numero di cilindri del motore.. V6 3.0L 90° ibrido è il cuore che riporta in vita lo storico marchio italiano dopo decenni di inattività. "Nella stagione 2024 la categoria Hypercar sarà molto combattuta”, ci spiega in esclusiva Frédéric Lequien, CEO del WEC, “ma credo che tutti i team abbiano buone possibilità di lottare per il podio. Inoltre, quest'anno nel WEC ci sono anche diversi grandi nomi che lo renderanno ancor più interessante”.

I riferimenti sono rivolti al pluricampione della MotoGP Valentino Rossi, che sarà alla guida di una BMW M4 in classe LMGT3; Mick Schumacher e all’ex campione del mondo di Formula 1, Jenson Button. Per le due GR 010 della Gazoo Racing difendere il titolo iridato conquistato nel 2023 sarà un compito arduo, se non impossibile. L’elenco degli iscritti del WEC 2024 vede la partecipazione record di 37 vetture, suddivise tra Hypercar e LM GT3 in rappresentanza di 14 costruttori: Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Isotta Fraschini, Lamborghini, Lexus, McLaren, Peugeot, Porsche e Toyota. 8 round dove si prevede una battaglia non solo di macchine, ma di ingegno, determinazione e spirito competitivo. Per vincere sarà determinante avere anche un po’ di fortuna. Ogni curva sarà un'opportunità per dimostrare la propria superiorità, mentre ogni rettilineo sarà un'occasione per mostrare la potenza pura. Il circus dopo la gara in Qatar, che si svolgerà il prossimo 2 marzo, sbarcherà in Italia sul circuito del Santerno: 21 aprile, la 8 Ore di Imola. L’11 maggio sarà in Belgio con la 6 ore di Spa-Francorchamps. 14 e 16 giugno la classica per eccelleza: la 24 ore di Le Mans. 14 luglio in Brasile sul tracciato di San Paolo. Il “Labor day”: 1° settembre, Austin in Texas. Il 15 settembre le 6 ore del Fuji; in Giappone. Ultima gara in Baharain con la 8 ore, il 2 novembre. Da casa, ogni singolo round del WEC, sarà trasmesso in diretta su Discovery+ e sui canali Eurosport.