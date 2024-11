Wec, titoli di coda per una stagione serrata

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'8 Ore del Bahrain, a conclusione del Campionato Mondiale Endurance 2024, Toyota Gazoo Racing ha trionfato con la vettura 8#, pilotata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, assicurandosi così il titolo costruttori. Parallelamente, l'equipaggio della Porsche Penske Motorsport 6#, composto da André Lotterer, Laurens Vanthoor e Kévin Estre, ha ottenuto il titolo piloti, coronando una stagione di prestazioni costanti. La stagione 2024 del WEC è stata caratterizzata da una competizione serrata tra i principali costruttori. Ferrari ha brillato con la vittoria alla 24 Ore di Le Mans, dove l'equipaggio della 499P 50#, formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha conquistato il gradino più alto del podio. Tuttavia, la costanza di Toyota e Porsche nel corso della stagione ha permesso loro di accumulare punti preziosi, culminando nei titoli assegnati in Bahrain. Nella categoria LMGT3, il team Manthey PureRxcing ha dominato, assicurandosi il titolo grazie a una serie di vittorie e piazzamenti sul podio. La competizione in questa classe è stata intensa, con marchi come Aston Martin, BMW e Corvette che hanno offerto prestazioni di alto livello, contribuendo a rendere la stagione 2024 una delle più avvincenti e ricche di partecipanti nella storia del WEC.

La stagione 2024 ha visto Toyota Gazoo Racing emergere come campione tra i costruttori, terza Ferrari; mentre André Lotterer, Laurens Vanthoor e Kévin Estre hanno conquistato il titolo piloti. Nella Classe LMGT3 Manthey PureRxcing ha dominato la categoria consolidando la propria posizione di leader. Adesso due giornate di test per auto e piloti al debutto, poi lo sciogliete le righe fino al Prologo, della stagione del 2025 con nuovi test pre-stagionali, che si terranno il 21 e 22 febbraio 2025 al Lusail International Circuit in Qatar. Prima gara ufficiale, la 1812 km del Qatar, che si svolgerà il 28 febbraio 2025 sullo circuito catarino. Il Campionato arriverà in Italia a Pasqua con la 6 Ore di Imola: 20 aprile 2025, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Proseguirà con la 6 Ore di Spa- Francorchamps: 10 maggio 2025, Circuit de Spa-Francorchamps. Quiondi la 24 Ore di Le Mans: 14-15 giugno 2025, Circuit de la Sarthe. In sud America con 6 Ore di San Paolo: 13 luglio 2025, Autódromo José Carlos Pace (Interlagos).

In Texas con il Lone Star Le Mans: 7 settembre 2025, Circuit of the Americas, Austin. Quindi la 6 Ore del Fuji: 28 settembre 2025, Fuji Speedway. Ed in fine la 8 Ore del Bahrain: 8 novembre 2025, Bahrain International Circuit.