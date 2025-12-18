XPENG G6 e G9 MY26 alla prova: l’800 Volt accelera la ricarica

Il debutto italiano del Model Year 2026 di XPENG passa da due SUV elettrici che condividono la stessa architettura di base ma raccontano due personalità distinte: G6 MY26 in formato SUV Coupé e G9 MY26 come proposta flagship più grande e orientata al premium. Nel test drive il denominatore comune è tecnico e molto concreto: architettura a 800V con tecnologia SiC e nuove batterie LFP 5C, con ricarica dichiarata 10–80% in 12 minuti in DC (fino a 451 kW su G6 e fino a 525 kW su G9).

XPENG G6 MY26

Alla guida, XPENG G6 MY26 mette insieme prestazioni, efficienza e una dotazione tecnologica completa. La gamma adotta solo batterie LFP: 68,5 kWh sulla RWD Standard Range, 80,8 kWh su RWD Long Range e AWD Performance. Le autonomie WLTP dichiarate arrivano a 480 km (Standard Range con cerchi 18”, 470 km con 20”), 525 km (Long Range) e 510 km (AWD Performance). Sul fronte prestazioni, la Standard Range dichiara 0–100 km/h in 6,9 s, la Long Range 6,7 s, mentre la AWD Performance sale a 358 kW (488 CV) e 660 Nm con 0–100 km/h in 4,1 s; velocità massima 202 km/h per tutte. La ricarica in DC è dichiarata 10–80% in 12 minuti, con potenza massima fino a 382 kW(68,5 kWh) e fino a 451 kW (80,8 kWh). In AC arriva fino a 11 kW trifase, con tempi 5–100% di 7,3 ore (68,5 kWh) e 9,2 ore (80,8 kWh).

XPENG G6

XPENG G9 MY26

XPENG G9 MY26 si posiziona più in alto per dimensioni e impostazione, con la stessa logica 800V ma numeri più “da ammiraglia”. Le batterie LFP sono da 80,3 kWh (RWD Standard Range) a 94,6 kWh (RWD Long Range e AWD Performance). L’autonomia WLTP dichiarata arriva fino a 585 km (RWD Long Range). Anche qui la ricarica in DC è dichiarata 10–80% in 12 minuti, con potenza massima fino a 525 kW. Tra gli aggiornamenti del MY26: Vehicle-to-Load potenziato fino a 6 kW, sistema di accesso evoluto con chiave fisica UWB e chiave NFC contactless, e nuove colorazioni interne (Dark Gray, Saddle, Coffee, Light Gray).

Interni e tecnologia

Su G6 MY26 l’abitacolo cambia impostazione con display centrale da 15,6’’ e quadro strumenti digitale da 10,25’’, nuove luci ambiente e comandi ridisegnati. Da Long Range in poi arrivano pelle Nappa, cielo in Alcantara, funzione massaggiante e retrovisore interno digitale. La connettività include infotainment 2.4K, assistente vocale “Hey XPENG”, Apple CarPlay® e Android Auto™ wireless e audio XOPERA da 18 altoparlanti (960 W). Gli ADAS sono affidati a XPILOT 2.5 con 5 radar, 12 telecamere e 12 ultrasuoni, con hardware diverso tra versioni (Front Integrated Machine su Standard Range; NVIDIA® Orin-X su Long Range e AWD Performance).

Su G9 MY26 il MY26 aggiorna in particolare la parte “experience”: nuovo volante in pelle riscaldato con regolazione elettrica, nuovi comandi ergonomici dei sedili e il sistema di accesso con UWB e NFC, oltre alla V2L fino a 6 kW.

Prezzi

La gamma XPENG G6 MY26 parte da 42.690 euro (IVA inclusa, messa su strada esclusa). Nel dettaglio: G6 RWD Standard Range 42.690 euro (+ 980 euro messa su strada, totale 43.670 euro), G6 RWD Long Range 48.990 euro(totale 49.970 euro) e G6 AWD Performance 53.990 euro (totale 54.970 euro). XPENG G9 MY26 parte da 61.990 euro IVA inclusa (messa su strada esclusa) nella versione RWD Standard Range.

Ricarica “chiavi in mano”e l’accordo con Electrip

Accanto ai contenuti di prodotto, XPENG Italia compie un passo sul tema infrastrutture siglando (e riconfermando per il MY26) una partnership strategica con Electrip insieme ad ATFlow. Per chi acquista XPENG G6 o G9 MY26 entro il 2026, l’accordo prevede una wallbox domestica gratuita e 3.020 kWh di ricarica inclusi, utilizzabili sulla rete Electrip tramite una piattaforma interoperabile che consente l’accesso a più operatori presenti sul territorio italiano. Esaurito il pacchetto energia, resta attivo uno sconto del 15% sulle tariffe Electrip per cinque anni.

A supporto della collaborazione è prevista anche l’inaugurazione di un hub di ricarica ultraveloce da 400 kW presso il Parking Portello Fiera di Milano, pensato per servire sia l’uso urbano sia gli spostamenti extraurbani.