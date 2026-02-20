Zeekr arriva in Italia: il nuovo premium elettrico cinese (con design svedese) apre gli ordini

Zeekr annuncia l’arrivo nel mercato italiano attraverso il distributore ufficiale Jameel Motors Italia, realtà specializzata in soluzioni di mobilità e già partner di marchi automobilistici di primo piano. Per il brand di mobilità elettrica premium del Geely Auto Group, lo sbarco in Italia è presentato come un passaggio chiave nel percorso di espansione in Europa, dopo i risultati ottenuti nei mercati del Nord e Centro del continente, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il posizionamento nel segmento premium a batteria.

Ricetta “premium” con impronta europea



La proposta si basa su una combinazione che Zeekr definisce distintiva: design europeo, tecnologia avanzata e un approccio orientato all’innovazione lungo tutta l’esperienza d’uso. I modelli vengono progettati nel Global Design Centre di Göteborg e poggiano sulla piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely: un abbinamento che, nelle intenzioni del marchio, punta a coniugare contenuti premium e competitività complessiva dell’offerta.

Ordini dal 19 febbraio



Per i clienti italiani è prevista la disponibilità dell’intera gamma elettrica, pensata per coprire esigenze diverse, dagli spostamenti urbani ai viaggi a lunga distanza. In arrivo il SUV medio full electric Zeekr 7X, la shooting brake Zeekr 001, il SUV compatto Zeekr X e la nuova Zeekr 7GT. Il timing è già fissato: gli ordini aprono dal 19 febbraio 2026, mentre consegne e apertura dei punti vendita sono indicate per la primavera 2026.

Rete, post-vendita e sfida del “customer journey”



Il posizionamento premium, qui, passa anche dalla costruzione di una rete dedicata di vendita e assistenza: Zeekr e Jameel Motors Italia svilupperanno showroom e punti di contatto coerenti con l’immagine del marchio, con l’obiettivo di seguire il cliente dalla scelta dell’auto al post-vendita.