Avis: "Nessun rischio per chi dona e riceve il sangue"

Il West Nile, come gli altri virus, non intacca la sicurezza delle donazioni di sangue. La rassicurazione arrivata da Oscar Bianchi, presidente di Avis nazionale, è stata rilanciata dall'Avis regionale. "La diffusione del West Nile Virus è un fenomeno scrupolosamente monitorato dalle autorità sanitarie ha spiegato Pierangelo Colavito, Presidente di Avis Regionale Lombardia . Le procedure di sicurezza e controllo sulle attività trasfusionali attivate dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue sono da molti anni consolidate, efficaci e aggiornate con tempestività. La qualità del sangue e del plasma donati è pienamente garantita da rigorosi protocolli di verifica. Ciò che chiediamo ai donatori è consapevolezza e collaborazione: è fondamentale segnalare eventuali spostamenti in aree a rischio e informarsi sempre attraverso canali ufficiali e affidabili".

In Italia è attivo il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (Pna) 2020-2025", che prevede l'utilizzo del test Nat (Nucleic Acid Test) per individuare l'eventuale presenza del West Nile in tutte le donazioni di sangue, plasma ed emocomponenti, nelle aree geografiche in cui la presenza del virus è stata confermata.

In alternativa, i donatori che hanno soggiornato in queste zone devono rispettare una sospensione temporanea di 28 giorni prima di tornare a donare. In Lombardia, il test è già applicato in tutte le province in cui è necessaria la misura preventiva, come previsto dalle direttive nazionali.