5x1000, record di donazioni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Aumentano i contribuenti che scelgono di donare il 5x1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Secondo i dati pubblicati dalla Agenzia delle entrate, e relativi al 2025, l'ente ha raccolto 286.934 firme, il 4% in più rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 14,3 milioni di euro, il 18% in più del 2024.

La Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro è seconda nella top ten dei destinatari del 5X1000, unico ente della regione nei primi posti di questa speciale classifica.

A guidarla è la Fondazione Airc, seguita appunto dall'istituto di Candiolo e, al terzo posto, da Emergency. "Questi numeri dimostrano l'amore per Candiolo e la fiducia nella ricerca oncologica. Nell'anno in cui la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro festeggia i suoi quarant'anni, il sostegno attraverso il 5X1000 diventa sempre più decisivo per realizzare nuovi progetti di ricerca e di cura", commenta Gianmarco Sala, che della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è il direttore generale.

"Ogni firma è una scelta consapevole - aggiunge

Sala -: scegliere la scienza, scegliere la speranza. Siamo profondamente grati a chi ha deciso di firmare per Candiolo. Queste risorse sono infatti decisive per portare avanti progetti che cambiano la vita dei pazienti".