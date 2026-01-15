Leggi il settimanale
Acea per la prima volta nella Top 20 di Top Employers Italia 2026

Il prestigioso riconoscimento è avvenuto grazie al percorso di trasformazione culturale del Gruppo che si conferma fra le eccellenze italiane nelle strategie delle Risorse Umane

ACEA, primo operatore idrico in Italia con 10 milioni di clienti serviti, secondo in Europa e con 10 milioni di clienti all’estero, è entrata al 18° posto nella TOP 20 della classifica Top Employers Italia 2026 rilasciata da Top Employers Institute in collaborazione con A&F di La Repubblica.

Il Gruppo ha raggiunto, per il quinto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento attraverso la realizzazione di iniziative di engagement realizzate per favorire un ambiente di lavoro altamente performante mediante il coinvolgimento e la crescita delle proprie Persone, fra queste, Acea Academy, ideata per offrire programmi di formazione sulla Leadership, Digitalizzazione, Robotica, Intelligenza Artificiale e lo Sviluppo di competenze digitali.

Attivo in 131 Paesi, Top Employers Institute è l’autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore HR. Il Programma Top Employers valuta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’HR Best Practices Survey, che analizza 6 aree chiave dell’ambito HR che includono People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

“La certificazione Top Employer 2026 rappresenta al meglio la sintesi di un anno particolarmente intenso per la nostra strategia People, - dichiara Fabrizio Palermo, amministratore delegato e direttore generale di ACEA - con azioni concrete che hanno rafforzato la cultura aziendale e l’engagement delle Persone che lavorano per il nostro gruppo. Abbiamo costruito percorsi che rispondono alle esigenze delle nostre Persone e anticipano le sfide del mercato, scegliendo di rafforzare in modo deciso la crescita dei nostri talenti. Ci adoperiamo quotidianamente per creare un’organizzazione agile, attrarre profili specializzati e far crescere chi è già con noi.

Programmi e progetti che sono parte di una strategia che unisce crescita del business e crescita delle Persone. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continueremo a investire con convinzione perché innovazione, strategia e attenzione alle persone, siano la base per continuare a costruire un futuro sempre più solido”.

