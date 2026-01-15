Acea per la prima volta nella Top 20 di Top Employers Italia 2026

ACEA, primo operatore idrico in Italia con 10 milioni di clienti serviti, secondo in Europa e con 10 milioni di clienti all’estero, è entrata al 18° posto nella TOP 20 della classifica Top Employers Italia 2026 rilasciata da Top Employers Institute in collaborazione con A&F di La Repubblica.

Il Gruppo ha raggiunto, per il quinto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento attraverso la realizzazione di iniziative di engagement realizzate per favorire un ambiente di lavoro altamente performante mediante il coinvolgimento e la crescita delle proprie Persone, fra queste, Acea Academy, ideata per offrire programmi di formazione sulla Leadership, Digitalizzazione, Robotica, Intelligenza Artificiale e lo Sviluppo di competenze digitali.

Attivo in 131 Paesi, Top Employers Institute è l’autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore HR. Il Programma Top Employers valuta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’HR Best Practices Survey, che analizza 6 aree chiave dell’ambito HR che includono People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

“La certificazione Top Employer 2026 rappresenta al meglio la sintesi di un anno particolarmente intenso per la nostra strategia People, - dichiara Fabrizio Palermo, amministratore delegato e direttore generale di ACEA - con azioni concrete che hanno rafforzato la cultura aziendale e l’engagement delle Persone che lavorano per il nostro gruppo. Abbiamo costruito percorsi che rispondono alle esigenze delle nostre Persone e anticipano le sfide del mercato, scegliendo di rafforzare in modo deciso la crescita dei nostri talenti. Ci adoperiamo quotidianamente per creare un’organizzazione agile, attrarre profili specializzati e far crescere chi è già con noi.

Programmi e progetti che sono parte di una strategia che unisce crescita del business e crescita delle Persone. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continueremo a investire con convinzione perché innovazione, strategia e attenzione alle persone, siano la base per continuare a costruire un futuro sempre più solido”.