Addio a Francesco Merloni, imprenditore e politico: morto a 99 anni

Si è spento oggi a Fabriano (Ancona) all'età di 99 anni l'ingegner Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda. Merloni, che nella sua vita è stato parlamentare, ministro e capitano d'industria, lascia la moglie Maria Cecilia Lazzarini e i figli Paolo, Francesca e Claudia.

Chi fu Merloni

“Imprenditore e Cavaliere del Lavoro, Francesco Merloni è stato uno dei protagonisti dell’industria italiana che, raccogliendo l’eredità del padre Aristide, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo internazionale dell’azienda di famiglia”, ha ricordato l’azienda. Francesco Merloni ha avuto una vita ricca e complessa, intrecciata con molteplici esperienze, ma sempre radicata nelle Marche, con Fabriano come fulcro. Nato il 17 settembre di 99 anni fa, aveva da poco festeggiato questo importante traguardo con l'amore della sua famiglia. Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Francesco Merloni è stato profondamente legato alla Fondazione "Aristide Merloni", un ente di ricerca di grande prestigio, dedicato alla promozione e allo sviluppo della cultura imprenditoriale del territorio.

La vita

Francesco Merloni, figlio di Aristide Merloni, fondatore dell'Ariston e delle Industrie Merloni, si laureò in Ingegneria Industriale all'Università di Pisa e negli anni '50 iniziò a lavorare nell'azienda di famiglia. Entrò in politica nel 1972 come senatore per la Democrazia Cristiana, venendo rieletto in altre sei legislature, sia alla Camera che al Senato. Nel 1992, fu nominato Ministro dei Lavori Pubblici nel governo Giuliano Amato, incarico che mantenne anche sotto il governo Ciampi fino al 1994. Durante il suo mandato, promosse la cosiddetta "Legge Merloni", una riforma significativa del sistema degli appalti pubblici, e trasformò l'ANAS in un Ente pubblico economico. Dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana, si unì al gruppo dei Popolari Democratici (l'Ulivo). Nel 2007, sostenne Enrico Letta nelle primarie del Partito Democratico. Amico personale di Romano Prodi, Merloni bilanciò la carriera politica con quella industriale. Continuò a guidare l'azienda di famiglia, producendo bombole, serbatoi per gas e pannelli fotovoltaici, dimostrando un costante impegno nell'innovazione industriale.

Merloni Termosanitari

Merloni Termosanitari, poi divenuta Ariston Group, è una multinazionale specializzata in impianti di riscaldamento e climatizzazione, con siti produttivi in 17 nazioni e un totale di 29 stabilimenti. Nel 2023 ha registrato 3,1 miliardi di euro di ricavi e un utile netto di 212 milioni di euro. Quotata in borsa dal 2021, Francesco Merloni, che nel 2011 aveva passato il controllo al figlio Paolo, era presente per suonare la campanella il giorno della quotazione.

Merloni era profondamente legato alla sua famiglia: la moglie Maria Cecilia e i figli Paolo, Francesca e Claudia. Roberto Sorci, ex sindaco di Fabriano e amico della famiglia Merloni, ha ricordato commosso la fine di un'epoca.