Alta formazione per lo sviluppo dei Paesi africani: il progetto per colmare i divari con l'Ue

Multiversity, insieme a Medea-Digital Institution for the Mediterranean, Europe and Africa e l'Università digitale Pegaso, è stata protagonista dell'evento che si è tenuto oggi a Roma "Alta formazione e coesione sociale per la gestione delle dinamiche demografiche internazionali". L'appuntamento presso le Corsie Sistine ha visto la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della vice-presidente della Commissione europea, Dubravka Šuica, e della presidente emerita della Repubblica di Malta, Marie-Louise Coleiro-Preca.

Di spicco anche i relatori che hanno contribuito all'incontro, incentrato sul ruolo dell’alta formazione digitale nell’ambito della cooperazione tra Unione Europea e Africa per favorire lo sviluppo sociale ed economico del continente africano. È, infatti, intervenuto, tra gli altri, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita S.E. mons. Vincenzo Paglia. Ad aprire la giornata di dialoghi e confronto su un tema centrale per la democrazia e la società sono stati Luciano Violante, presidente di Multiversity: Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity; Pierpaolo Limone, rettore dell'Università digitale Pegaso e Luigia Melillo, rettrice di Medea. I presenti hanno convenuto e dibattuto sull'importanza della formazione digitale in prospettiva futura, anche e soprattutto in un contesto con fortissime potenzialità di sviluppo come il continente africano.

Infatti, secondo la "strategia di medio termine 2022-2029" che è stata recentemente elaborata dall’Unesco, si prevede che il 40% delle persone under 18 del pianeta, ossia circa un miliardo di persone, entro il 2050 sarà concentrato in Africa. Questo significa dover adattare la società alle esigenze di una popolazione giovane: una sfida cruciale per lo sviluppo che non può che passare anche dall'alta formazione dei lavori qualificati. " L’accesso all'istruzione e all’alta formazione è un diritto universale e fondamentale per lo sviluppo inclusivo. L’adozione del digitale ha un ruolo insostituibile. L’esportazione delle migliori pratiche europee in tale settore può contribuire a sviluppare le competenze professionali per migliorare le prospettive di vita e regolarizzare i flussi migratori ", ha spiegato il presidente di Multiversity.