Marina Berlusconi da Confindustria: “Non mi candido”. E poi l’elogio alla Meloni

Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere recentemente scomparso, e presidente Fininvest, è intervenuta oggi all'assemblea di Confindustria facendo un punto generale sulla situazione economica e imprenditoriale del Paese. Non poteva mancare un ricordo e un pensiero per suo padre, Silvio Berlusconi, da sempre un faro per il mondo dell'imprenditoria italiana: " Andiamo avanti a lavorare come voleva nostro padre. Abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo composto da aziende che stanno tutte ottenendo ottimi risultati e, quindi, come ci ha insegnato lui, guardiamo avanti e pensiamo allo sviluppo e alla solidità delle nostre aziende ".

Dalle parole di Marina Berlusconi a margine della conferenza emerge anche soddisfazione per l'accordo sulla successione a Silvio Berlusconi. " Avete letto il comunicato. Voglio giusto sottolineare quanto sia bella questa dimostrazione di armonia e di unità all'interno della famiglia e quanto sia bello per il nostro papà, perché ci ha educati a questi sentimenti. È stato un grande uomo e anche un grande papà ", ha detto il presidente Fininvest. In questa stessa occasione, anche lei come già fatto da suo fratello Pier Silvio Berlusconi, ha negato sia di ambire alla presidenza di Confindustria, sia la sua intenzione di scendere in politica, preferendo rimanere alla guida delle aziende di famiglia: " Amo il mio lavoro, non mi candido ". Ed proprio nel rispetto di quel senso di famiglia, che il presidente Fininvest ha aggiunto: " Stimo molto Tajani. Noi abbiamo sempre dichiarato che rimarremo vicini al partito. È una questione di amore e di rispetto nei confronti del nostro papà ".

Ha poi parlato dell'ulteriore rialzo dei tassi della Bce, l'ennesimo in un periodo di tempo limitato: " Speriamo che la cura non uccida il malato. È il decimo rialzo consecutivo. Quello che ha fatto fino a oggi la Bce è stato importante per il contenimento dell'inflazione, tanto è vero che tutti i trend la danno in discesa. Bisogna sempre tenere presente però che questo tipo di interventi ha un effetto negativo sulla crescita ". Quindi, entrando nello specifico della situazione italiana, ha fatto notare come " noi siamo in una economia che essendo stata sottoposta a continui shock ha bisogno di stimoli. Mi auguro che sia l'ultimo rialzo ".

La primogenita del fondatore di Forza Italia reputa positivo il lavoro fatto fin qui dall'esecutivo, definito come un " approccio responsabile " sia da parte di Meloni che da parte del governo. Ha apprezzato anche " la gestione dei conti pubblici e della politica estera. Sono passati solo 12 mesi, restano ancora 4 anni la legislatura è ancora lunga ed ha tante sfide e problemi da affrontare ". Tutto questo, ci tiene a sottolineare Berlusconi, nonostante il governo si sia trovato " ad affrontare una situazione economica complicata ". Da imprenditrice, ha proseguito, " do grande valore alla stabilità, sono contenta che il Paese abbia un governo espressione della volontà popolare, non accadeva da 12 anni e vi ricordate chi era allora il premier ".