Andrea Lodetti è il nuovo amministratore delegato di Guala Closures

Andrea Lodetti è stato nominato Amministratore Delegato Guala Closures S.p.A., leader mondiale nella produzione di chiusure per liquori, vini, birra, acqua e bevande Precedentemente Lodetti è stato CEO di Bormioli Pharma, produttore leader di soluzioni per il packaging farmaceutico in vetro e plastica, con nove stabilimenti produttivi in Europa e una presenza globale. Durante il suo mandato l'azienda ha raddoppiato il fatturato e l’EBITDA. Nel corso della sua carriera, Lodetti ha inoltre ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà industriali come Ceramiche Richetti (settore delle piastrelle di ceramica) e Snaidero Group (settore delle cucine). Ha iniziato il suo percorso lavorativo come ingegnere di sviluppo in aziende del settore aerospaziale per poi maturare diversi anni di esperienza come consulente presso la società Bain & Company.



Grazie alle sue doti imprenditoriali e di leadership, Lodetti ha avuto modo di dimostrare notevoli capacità nel guidare la crescita aziendale, supportare l'efficienza operativa e completare con successo acquisizioni e integrazioni strategiche. La sua nomina va quindi a supportare Guala Closures nel percorso di crescita e sviluppo. A settembre 2024, il Gruppo ha raggiunto un fatturato di 866 milioni di euro e un EBITDA rettificato di 194 milioni di euro considerando i 12 mesi precedenti e includendo le recenti acquisizioni di Astir in Grecia e Fengyi in Cina.

Nel 2024 Guala Closures ha accelerato il suo piano di sviluppo con progressi significativi, concretizzatisi nel rafforzamento della sua presenza sul mercato e delle relazioni con i clienti. Sono stati completati gli investimenti nei nuovi stabilimenti in Scozia e Nigeria con l’obiettivo di migliorare la presenza globale del Gruppo e le capacità operative e sono state acquisite le restanti quote di minoranza del 30% in Guala Closures DGS Polonia e Guala Closures Bulgaria, promuovendo così la razionalizzazione dell’assetto operativo.



Il Gruppo è anche entrato nel settore delle chiusure a corona attraverso l'acquisizione di Astir, allargando ulteriormente la sua presenza nel mercato dell’acqua minerale e nelle bevande non alcoliche ed espandendosi anche nel settore della birra. Contestualmente Guala Closures ha portato avanti il suo percorso di sostenibilità, come confermato dal recente conseguimento della “Medaglia d'oro” da parte di EcoVadis, una piattaforma di valutazione della sostenibilità aziendale riconosciuta a livello globale che valuta le imprese sulla base di standard internazionali.

Gabriele Del Torchio, che rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione di Guala Closures, commentando la nomina, ha dichiarato: “Andrea Lodetti è un professionista di talento con una profonda comprensione degli elementi chiave che caratterizzano il successo di Guala Closures. Sono lieto di accoglierlo come Amministratore Delegato per guidare il Gruppo nella sua prossima fase di crescita. Alla luce della comprovata esperienza nel favorire lo sviluppo di diverse realtà imprenditoriali, della sua visione strategica e grande ambizione, siamo felici di collaborare con lui nei prossimi anni.”

Andrea Lodetti, Amministratore Delegato di Guala Closures, ha commentato: “Sono onorato di assumere il ruolo di CEO di Guala Closures, un’azienda leader globale che può vantare soluzioni di packaging innovative.

Grazie alle grandi competenze in ambito tecnologico, alla presenza internazionale, all'ampia gamma di prodotti e al suo forte impegno nel creare valore per i clienti, gli stakeholder e le comunità, Guala Closures può contribuire a plasmare realmente il futuro delle chiusure sostenibili e di sicurezza. Per questo sono felice di iniziare a lavorare partendo dalle solide fondamenta di innovazione ed eccellenza che hanno reso Guala Closures un partner affidabile nell’industria delle bevande”.