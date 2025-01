Anima ed Etica sgr si separano. "Impatto da 10 milioni sui ricavi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si separano le strade di Anima Holding e di Etica Sgr. A renderlo noto è la stessa casa dei fondi guidata da Alessandro Melzi d'Eril (foto) - attualmente sotto Opa da parte di Banco Bpm - che in una nota a rivelato di aver ricevuto da Etica una notifica riguardante l'avvio di un progetto industriale che in prospettiva comporterà l'internalizzazione della gestione dei loro fondi comuni, la cui gestione è stata finora delegata ad Anima. Il gruppo del risparmio gestito ha spiegato che nel corso del 2024 la delega ha generato ricavi per 10,5 milioni di euro. Nel medio termine, l'impatto negativo dello stop alla partnership potrà essere «mitigato o neutralizzato dal pieno sviluppo di alcuni fondi Esg proprietari», spiega la nota.

Tali fondi, sui quali la raccolta netta degli ultimi 5 anni è ammontata a oltre 5 miliardi di euro, presentano una redditività per Anima grosso modo doppia rispetto ai fondi gestiti in delega per conto di Etica Sgr, e potranno essere distribuiti anche attraverso le reti precedentemente oggetto di limitazioni connesse all'accordo di mandato. Ieri il titolo Anima ha chiuso in Borsa a 6,585 euro invariato.