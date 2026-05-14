Bacheca dei Sistemi Sisal, in quattro mesi premi per 20,9 milioni

La Bacheca dei Sistemi Sisal, nel panorama delle diverse modalità di partecipazione al SuperEnalotto, lcontinua a distinguersi come una delle formule più apprezzate dai giocatori sia per i risultati ottenuti, che per il suo valore sociale: un ritorno alle origini del gioco, nato nel 1997 come occasione di incontro e condivisione nei bar e nelle ricevitorie di tutta Italia.

Proprio questo spirito collettivo è uno degli elementi chiave del successo della Bacheca dei Sistemi. Partecipare a una giocata condivisa consente infatti di unire le forze, suddividendo il costo e aumentando al tempo stesso le possibilità di vincita. Il principio è semplice: all’interno di un sistema vengono giocate molte più combinazioni rispetto a una schedina singola, rendendo statisticamente più probabile il raggiungimento di un risultato. Un elemento distintivo è che molti di questi sistemi sono ideati direttamente dalle singole ricevitorie che mettono a disposizione dei clienti proposte studiate e spesso personalizzate. La partecipazione non è più limitata al punto vendita fisico perché è possibile aderire anche ai sistemi anche online, ampliando ulteriormente l’accessibilità e mantenendo vivo lo spirito di condivisione.

Non manca poi un aspetto più leggero e culturale: i nomi dei sistemi, spesso creativi e originali – come “Ospito la suocera”, “La gioia infinita”, “No 6… No party”, “Compro il condominio” e “Il colpaccio” – richiamano sogni, leggerezza e divertimento, riflettendo il legame familiare con un gioco che da quasi trent’anni accompagna la quotidianità di milioni di italiani perché, come vuole la tradizione popolare, la dimensione della convivialità contribuisce a rendere l’esperienza ancora più partecipativa e coinvolgente.

Nei primi quattro mesi del 2026 attraverso la Bacheca dei Sistemi Sisal sono stati generati 166.066 sistemi vincenti, per un totale di vincite pari a 20.908.321 euro. Ecco il dettaglio delle categorie di vincita: 39 Punti 5; 3.027 Punti 4; 103.552 Punti 3; 1.580.193 Punti 2; 21 Punti 4 Stella; 1.017 Punti 3 Stella

Da segnalare che nel concorso n. 76 di martedì 12 maggio la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema "ARCOBALENO DI 6 0137", dal costo complessivo di 525 euro, ha realizzato: 2 Punti 5 Stella, 2 Punti 5, 5 Punti 4 Stella e 5 Punti 4. Sono state vendute 105 quote da 5 euro ciascuna e la vincita complessiva ammonta a 1.060.064,30 euro. Ciascuna quota ha realizzato una vincita pari a 10.095,85 euro.

La fortuna ha attraversato l’Italia: 86 cedole sono state distribuite nella rete retail delle ricevitore e le restanti 19 nel canale online. Combinazione vincente: 2 – 28 – 31 – 57 – 58 – 59 , J 5 – SS 2.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it