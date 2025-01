Banca Generali, miglior dicembre di sempre per la raccolta

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiusura d’anno in volata per Banca Generali sul fronte della raccolta. Infatti, il gruppo guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa ha realizzato a dicembre il miglior ultimo mese di sempre registrando una raccolta netta di 980 milioni (con un progresso del 18% su anno). Per quanto riguarda il risultato sull’intero anno, invece, la raccolta totale cumulata è risultata di 6,6 miliardi (+14%) superando la guidance di 6,5 miliardi.

Come precisa la banca in una nota, il dato annuale ha portato la raccolta netta cumulata per il periodo 2022-2024 a 18,2 miliardi segnando il raggiungimento di uno dei principali obiettivi di crescita del corrispondente piano triennale, risultato ottenuto in un contesto che ha visto nelle sue fasi di avvio - il 2022 e parte del 2023 - una delle peggiori crisi di sempre dei mercati finanziari internazionali.

“Un risultato davvero importante di cui siamo molto orgogliosi, col miglior dicembre di sempre che ci ha spinto oltre i target prefissati”, ha commentato il numero uno Mossa. “Abbiamo raggiunto nuovi massimi in termini di totale attivi dei nostri clienti, sopra i 103 miliardi di euro, in termini di attivi gestiti in Lussemburgo, con oltre 23 miliardi di euro, e di servizi di investimento gestiti dall’Italia, con Gestioni Patrimoniali e Consulenza Evoluta che hanno superato i 23 miliardi di euro».

In particolare, nell’ultimo trimestre il risultato è stato spinto dalla collaborazione con Generali che ha permesso al gruppo di chiudere l’anno con oltre 1 miliardo di raccolta netta sulle polizze.

Infine, “nei 12 mesi siamo stati in grado di raggiungere non solo nuove vette di crescita di masse e flussi, ma anche in termini dimensionali attirando numerosi nuovi talenti tra giovani e profili d’esperienza allineati al nostro posizionamento di leadership nel private».