BizBang Show, Milano leader della trasformazione digitale

Milano capitale della digital transformation dall’8 al 9 novembre prossimi con BizBang Show, il grande evento che si terrà all’Allianz MiCo, realizzato in partnership da Fiera Milano e Netcomm, digital hub italiano punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale. Appuntamento con l’innovazione e il futuro che ha l’obiettivo di supportare il processo di trasformazione digitale delle aziende e di mettere in comunicazione i più importanti leader nello sviluppo dei processi e dei sistemi applicativi pertendo dagli autori della trasformazione digitale: le figure professionali interne ai team aziendali, da sales a marketing a operations e oltre.

Saranno più di 70 i relatori internazionali ad avvidendarsi sui palchi tematici a offrire una visione strategica di alto livello, con speech e tech session, workshop e case study per guidare le aziende attraverso i processi di trasformazione digitale e la crescita del proprio business. Tre conference room, sette aree tematiche dedicate alla trasformazione digitale, sessioni plenarie con Ceo, oltre venti tra keynote speech e tavole rotonde sull’innovazione per la narrazione del BizBang Show. Fra i temi trattati: smart design & human touch, digital sustainability & Esg, governance, smart supply chain, digital & Ict corporate solutions, accounting & payment, sales & marketing, design.

Non solo, ci sarà l’opportunità unica per connettersi con i più innovativi fornitori di soluzioni tecnologiche, imprenditori, dirigenti e manager appartenenti alle aree Sales, Marketing & Communications, Operations & Supply Chain, Digital & Innovation, Governance, Accounting & Payments. Uno Steering Committee composto da importanti rappresentanti di stakeholders pubblici e privati nel mercato internazionale delle tecnologie digitali definirà il programma dell’evento e sui focus con contenuti e temi di alta qualità.

BizBang Show fa parte di un network di eventi orientati al futuro del business. Insieme a questo appuntamento, infatti, nelle stesse date all’Allianz MiCo si terranno l’OnMetaverse Summit, tech conference internazionale su creatività, design e business del metaverso e il web3 Aixa, il summit italiano dedicato ai casi di applicazione e uso dell’Intelligenza artificiale e Smxl, atteso appuntamento aperto alle conoscenze del marketing digitale.