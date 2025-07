Brightstar Lottery completa la vendita del business Gaming & Digital e annuncia un ritorno di capitale agli azionisti pari a $1.1 miliardi

International Game Technology PLC (“IGT”), quotata al NYSE con il nome IGT, operante come Brightstar Lottery (“Brightstar”, la “Società”), ha annunciato di aver portato a termine la vendita del business Gaming & Digital a una società holding detenuta da fondi gestiti da affiliate di Apollo Global Management, Inc., quotata al NYSE con il nome APO, in data 1° luglio 2025. A partire dal 2 luglio 2025, Brightstar inizierà a operare alla Borsa di New York con il nome di Brightstar Lottery, e il nuovo simbolo azionario, BRSL. Il codice CUSIP della Società rimarrà invariato e gli attuali azionisti non dovranno fare nulla.

“La vendita delle attività del business Gaming & Digital posiziona Brightstar verso un futuro ricco di opportunità”, ha dichiarato Marco Sala, Presidente Esecutivo di Brightstar. “La distribuzione equilibrata dei proventi, con una significativa riduzione dell’indebitamento, un rilevante ritorno di capitale agli azionisti, il finanziamento degli investimenti per la crescita e il miglioramento dei rendimenti, riflettono l’impegno costante del Consiglio nel creare valore per gli azionisti.”

“Da oggi inizia una nuova fase per la Società, costruita su una lunga tradizione di soluzioni responsabili e sostenibili fornite attraverso prodotti, servizi, tecnologie e competenze” ha affermato Vince Sadusky, CEO di Brightstar. “Sono estremamente orgoglioso del team Brightstar, il cui approccio innovativo e la dedizione al servizio dei clienti delle lotterie di tutto il mondo rappresentano le basi della solida posizione finanziaria e dell’affidabilità dei flussi di cassa della Società.”

La Società ha ricevuto circa $4.0 miliardi di proventi netti in contanti, che saranno destinati come segue:

$2.0 miliardi utilizzati per adempiere agli impegni contrattuali precedentemente comunicati per la riduzione del debito:

Rimborso integrale delle obbligazioni Senior Secured in USD al 4,125% con scadenza ad aprile 2026 e delle obbligazioni Senior Secured in EUR al 3,500% con scadenza a giugno 2026.

Prepagamento di €300 milioni sui Term Loan con scadenza a gennaio 2027.

L’importo residuo sarà destinato al prepagamento delle linee di credito revolving con scadenza a luglio 2027.

$1.1 miliardi di ritorno agli azionisti:

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato un dividendo straordinario in contanti per gli azionisti ordinari pari a $3.00 per azione. La data di registrazione è fissata al 14 luglio 2025 e il pagamento avverrà il 29 luglio 2025.

Il Consiglio ha inoltre autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da $500 milioni della durata di due anni, che sostituisce quello precedente.

$500 milioni per finanziare parzialmente i futuri pagamenti relativi alla licenza Lotto in Italia.

$400 milioni per esigenze aziendali generiche.

La Società intende mantenere una solida struttura finanziaria, con un rapporto di leva finanziaria netta target (debito netto/EBITDA rettificato ultimi 12 mesi)1 pari a circa 3.0x, supportato dalla generazione di robusti flussi di cassa.

Su base pro forma – includendo circa $100 milioni di costi residui post-closing, il pagamento anticipato della nuova licenza Lotto in Italia e la restituzione agli azionisti di $1.1 miliardi – la leva finanziaria netta al 31 marzo 2025 risultava pari a 3.5x.