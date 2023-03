Toblerone verso l'addio al logo con il monte Cervino

L'immagine della vetta del Cervino, monte delle Alpi Occidentali situato lungo il confine tra Italia e Svizzera, sparirà presto dalle confezioni del cioccolato Toblerone. Le ragioni risiedono nel fatto che la produzione della famosa barretta di cioccolato di forma piramidalale verrà spostata dalla Svizzera alla Slovacchia.

A dare la notizia è stata la multinazionale statunitense attiva nel settore alimentare Mondelez, che detiene il marchio. Nel prossimo futuro, dunque, la caratteristica vetta del Cervino sarà sostituita da un'altra immagine, probabilmente una cima generica che non rimandi a nessun monte particolare. Una scelta che, sicuramente, dispiacerà ai più affezionati. La decisione, però, è stata presa per ragioni di tipo legale.

Troppo poco svizzera

In realtà, almeno stando a quanto si apprende, la produzione svizzera del famoso cioccolato non sarà totalmente interrotta. La fabbrica di Berna non chiuderà i battenti.

Dal prossimo ottobre, tuttavia, la maggior parte delle barrette sarà prodotta nella sede di Bratislava, in Slovacchia, e ciò farà la differenza. Nel 2017 è stata infatti approvata in Svizzera una legge molto severa che tutela il Made in Switzerland, lo Swissness Act. Secondo la normativa, per essere definiti Swiss made, i prodotti alimentari dovranno essere realizzati col almeno l'80% di materie prime locali. In caso di latte e prodotti caseari, le regole sono addirittura più stringenti, si parla del 100%. Si tratta, dunque, di una forma di tutela che la Svizzera ha adottato nei confronti dei prodotti nazionali.

Toblerone, dunque, non potrà più definirsi come un prodotto svizzero, né avvalersi di simboli caratteristici come, appunto, il Cervino. Dal momento che Mondelez ha trasferito larga parte della produzione in Slovacchia, dovrà rinunciare alla celebre e iconica vetta stampata sulle confezioni delle barrette di cioccolato. L'azienda è già al lavoro per modificare il logo con un'altra immagine, come spiegato dal quotidiano Aargauer Zeitung.

Ma non finisce qui. Oltre a cambiare disegno, la Toblerone non potrà più riportare sulla confezione la dicitura " of Switzerland ", che sarà sostituita da " established in Switzerland ".

La decisione della multinazionale

Interpellata dalla stampa, la multinazionale Mondelez ha spiegato di aver deciso di spostare la produzione in Slovacchia per rispondere alla grande domanda di prodotto a livello mondiale. L'azienda ha inoltre annunciato che il nuovo Toblerone avrà una confezione migliorata, con un nuovo carattere distintivo e un nuovo logo. Ciò non toglie che, nel prossimo futuro, perderemo un'altra immagine iconica alla quale siamo da sempre abituati.