Terrore a Minneapolis: venti tra morti e feriti in una sparatoria davanti a una scuola

Fermato un uomo che ha aperto il fuoco davanti a una scuola cattolica, ecco cos'è successo nella città americana

Sarebbero almeno tre le sparatorie diverse in cui sono rimasti coinvolti cittadini di Minneapolis con un bilancio ancora provvisorio di venti morti e otto feriti. La polizia è a lavoro per capire se esistono dei collegamenti tra gli eventi o meno. Di sicuro è avvenuta una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione dove avrebbe perso la vita una persona: il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza".

"Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza", ha scritto Walz sui social media affermando che le autorità statali sono sul posto. Anche agenti dell'Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf) sono intervenute. L'autore della sparatoria sarebbe stato poi "contenuto" smettendo di essere una minaccia ed ucciso come hanno annunciato le autorità locali.

"Sono stato pienamente informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota.

L'Fbi è intervenuta rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!", ha scritto il presidente americano, Donald Trump, su Truth Social.

