Colpo in Indonesia per Fincantieri

Fincantieri mette a segno un colpo da 1,18 miliardi in Indonesia e getta le basi per espandere il proprio business nel Sud-Est asiatico, un’area centrale oggi dal punto di vista geopolitico. Il gruppo guidato dall’ad Pierroberto Folgiero ha infatti siglato un contratto con il Paese asiatico per la vendita di due navi deputate a difendere le coste (definite in gergo militare «Ppa») appunto per un controvalore di 1,18 miliardi. L’accordo «è una pietra miliare per lo sviluppo della partnership strategica tra il nostro gruppo e l’Indonesia», spiega Folgiero rimarcando di considerarla «la prima di altre importanti opportunità di collaborazione» con Giacarta «in una logica di partnership a lungo termine». Positiva la reazione della Borsa dove Fincantieri prosegue il rialzo e chiude a un soffio dai 70 centesimi (+0,9%).

Va detto che l’accordo rientra nella collaborazione tra il Paese asiatico e il nostro ministero della Difesa. Le due navi erano infatti destinate alla Marina militare italiana e sono in costruzione presso il cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano. Si tratta di unità, si legge in una nota, che possono assolvere a molteplici compiti: dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di protezione civile, nonchè da nave combattente di prima linea. L’interesse del ministero della Difesa indonesiano nasce dalla campagna in estremo oriente della nave italiana Francesco Morosini che lo scorso luglio ha fatto tappa anche in Indonesia. Fincantieri agirà quale prime contractor nei confronti di Giacarta e coordinerà gli altri partner, tra cui l’italiana Leonardo, per adeguare il sistema di combattimento delle navi e la prestazione dei relativi servizi logistici. I relativi accordi saranno definiti nel rispetto della normativa per le operazioni tra parti correlate. Il contratto può innescare ulteriori sinergie in campo operativo, industriale e tecnologico tra Italia e Indonesia.

Fino a qui le buone notizie. Ma ci sarà anche lavoro per i legali perché Fincantieri è stata citata in giudizio da Carnival Corporation.

Quest’ultima chiede danni per 56,5 milioni di dollari legati all’avaria della nave da crociera Carnival Panorama avvenuta a novembre.