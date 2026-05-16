Como - Parma, PokerStarsNews match sponsor con eventi in città e allo stadio

PokerStarsNews, il sito di informazione dedicato agli appassionati di sport, è match sponsor dell’ultima gara casalinga della stagione Serie A Enilive 2025/26 del Como 1907, che si disputa questa domenica 17 maggio alle ore 12 contro il Parma Calcio 1913. Partita che è un momento storico per il club lariano perché allo stadio Sinigaglia celebrerà la prima qualificazione europea conquistata nella scorsa giornata grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona.

Così, per questa occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di iniziative speciali pensate per offrire ai tifosi un’esperienza coinvolgente dentro e fuori dallo stadio. Il brand accompagnerà infatti il match-day in modo immersivo unendo l’adrenalina della partita all’atmosfera unica del lago di Como attraverso un racconto che intreccia sport, intrattenimento e lifestyle.

Nelle ore che precedono il calcio d’inizio, le strade di Como si animeranno con contenuti e interviste dedicate al legame tra la città e la sua squadra, contribuendo a creare attesa e coinvolgimento per l’evento. I tifosi avranno anche la possibilità di ricevere gadget esclusivi personalizzati, tra cui le maglie ufficiali della squadra.

A partire da un’ora prima del fischio d’inizio, lo stadio offrirà ai tifosi un’esperienza ancora più coinvolgente grazie a una serie di attività interattive dedicate al pubblico: con il Social Mirror, potranno immortalare i momenti più belli della giornata e portare con sé un ricordo personalizzato dell’evento mentre con la Grab Machine avranno l’opportunità di ricevere gadget esclusivi. Non solo, grazie a Sub Soccer, gli appassionati potranno sfidarsi in coinvolgenti partite uno contro uno. Parallelamente, PokerStarsNews porterà l’energia del match-day anche nel centro città grazie a una collaborazione speciale con Ostello Bello, che per l’occasione si trasformerà in una location brandizzata “PokerStarsNews x Como 1907”, offrendo ai tifosi altri appassionanti momenti di intrattenimento e aggregazione.

Con questa iniziativa, PokerStarsNews conferma il proprio impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per la community del Como 1907 e per tutti gli appassionati di sport, rafforzando ancora di più il legame tra

contenuti, intrattenimento e territorio. Collaborazione con il Como 1907 che si conferma anche strategica nel valorizzare il brand, la città di Como, con una visione del match-day sempre più esperienziale, moderna e coinvolgente.