Cybersecurity, DEAS prima in Italia alla Hack The Box 2026

Nuovo grande traguardo per la cybersecurity offensiva italiana. DEAS si è classificata prima tra i team nostrani alla “Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall”, competizione internazionale organizzata da Hack The Box e conclusa oggi. La società fondata da Stefania Ranzato ha ottenuto anche un piazzamento tra i migliori team a livello mondiale.

Tra gli appuntamenti di riferimento per la valutazione delle competenze offensive in ambito cyber, la gara ha visto la partecipazione di centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella sicurezza informatica. Nel corso dei cinque giorni di competizione, i team hanno affrontato scenari avanzati di cyber warfare e incident response, costruiti sul modello di moderne campagne Apt state-sponsored. Le prove hanno incluso attività su supply chain compromise, cloud intrusion, reverse engineering, malware analysis, crittografia, blockchain security, hardware e Ics hacking, oltre a digital forensics. DEAS ha completato tutte le 69 challenge previste, ottenendo le 126 flag disponibili. Il risultato - “full clear” - è stato raggiunto da sole 15 realtà nel mondo. La società italiana ha inoltre terminato la competizione davanti a team riconducibili o associati a grandi gruppi tecnologici internazionali, tra cui Microsoft e Nvidia.

"Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto, frutto di uno straordinario lavoro di squadra di talenti unici": così Stefania Ranzato, fondatrice di DEAS, ha commentato ai microfoni dell’Adnkronos il primo posto italiano ottenuto dalla società. "Le Ctf internazionali rappresentano oggi molto più di una semplice competizione tecnica”, ha aggiunto: “Sono ambienti ad alta pressione che misurano capacità operative reali: rapidità decisionale, coordinamento, resilienza e capacità di affrontare scenari complessi in tempi estremamente ridotti".

Per la fondatrice di DEAS "essere stabilmente il miglior team italiano e competere ai vertici internazionali conferma il valore del lavoro svolto dal nostro straordinario team, composto dai migliori hacker del nostro Paese, e l'evoluzione delle competenze cyber offensive anche in Italia".

Il piazzamento confermadi Hack The Box. DEAS aveva infatti ottenuto il primo posto italiano anche nelle edizioni 2024 e 2025 di “The Vault of Hope” e “Operation Blackout”.