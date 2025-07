Ferrero vicina all’acquisizione di Kellogg: possibile operazione da 3 miliardi di dollari

Secondo il Wall Street Journal la multinazionale italiana Ferrero si starebbe avvicinando a un accordo da circa 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg, conglomerato creato nel 2023 dopo che il colosso statunitense Kellogg Company ha deciso di dividersi in due società indipendenti: WK Kellogg, concentrata esclusivamente sul settore dei cereali per la prima colazione in Nord America; e Kellanova, in cui sono state accorpate tutte le altre attività aziendali, come snack e cibi surgelati.

Secondo il quotidiano finanziario americano, Ferrero potrebbe effettuare la finalizzazione già entro i prossimi giorni, con conclusione entro il fine settimana.

Con un valore di mercato che si aggira intorno a 1,5 miliardi di dollari, WK Kellogg produce le marche di cereali per la prima colazione più consumati dai cittadini Usa, come i Froot Loops o i Rice Krispies. Al momento non ci sono state conferme o smentite sull'operazione ma si attendono sviluppi.