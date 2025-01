Fibercop, Luigi Ferraris si è dimesso da amministratore delegato

Ascolta ora 00:00 00:00

Luigi Ferraris si è dimesso dalla carica di amministratore delegato, con effetto immediato, dalla Fibercop. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Massimo Sarni, ha accettato all'unanimità le dimissioni. Nella nota in cui sono stati annunciati i cambiamenti si legge che " il presidente gestirà la società insieme a una squadra manageriale collaudata ed esperta per continuare ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi della società ". Nel frattempo, il consiglio cercherà il nuovo amministratore delegato. Il presidente e i membri del Cda esprimono " la loro gratitudine a Luigi Ferraris e gli augurano il meglio per il suo futuro professionale ".

Fibercop è operativa dal 2021 e al suo interno sono confluite la rete secondaria di TIM e la rete in fibra ottica sviluppata da Flash Fiber. Dal 1 luglio 2024 è interamente controllata dal fondo d'investimento americano KKR insieme al MEF del Governo Italiano, l'ADIA, la CPP Investment e F2i. Luigi Ferraris aveva assunto la carica il 1 luglio. Ferraris insegna Corporate Strategy presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma ed è titolare della cattedra di Planning and Control, Sistemi di controllo di Gestione ed Energy management (nell’ambito del Master in Business Administration). In passato è stato Chief Financial Officer per il Gruppo Poste Italiane di cui ha seguito la quotazione in borsa, oltre che consigliere di amministrazione sia di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale e di Erg.

Nel 2021 è stato nominato amministratore delegato delle

, dopo esserne stato nominato consigliere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel 2009 era stato nominato presidente didopo averne guidato la quotazione.