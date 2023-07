Fiera Milano, nel primo semestre balzo dei ricavi a 132 milioni, utile a 26

Fiera Milano ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi a 132,2 milioni di euro, in crescita di 16 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. L’Ebitda a 41,6 milioni di euro è in miglioramento di 2,1 milioni mentre l'utile netto si attesta a 25,7 milioni di euro, contro i 5,3 milioni precedenti. La società migliora le stime prevedendo con il raggiungimento di un risultato posizionato nella parte alta del target di Ebitda di 70-80 milioni di euro. Anche l’Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16 ha una disponibilità finanziaria netta al 30 giugno 2023 pari a 63,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 29,8 milioni al 31 dicembre 2022.

Questi i risultati al 30 giugno 2023 approvati dal consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale.

“Risultati positivi per il primo semestre dell’anno, principalmente dovuti alla buona performance generale delle manifestazioni annuali del settore turismo e moda e delle manifestazioni pluriennali per la presenza di TUTTOFOOD, con performance al di sopra delle aspettative per la maggiore penetrazione di servizi offerti, e ITMA 2023, una delle più importanti rassegne mondiali delle tecnologie per la filatura e la tessitura, settori su cui Milano e l'Italia giocano un ruolo significativo - commenta Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano -. Ottimi i risultati della divisione Congressi, con il centro Allianz-MiCo sempre più protagonista dei principali convegni internazionali in ambito medico-scientifico, confermando Milano come hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi rilevanti di portata mondiale”.

“Nel corso del secondo semestre Fiera Milano proseguirà, in linea con le previsioni, nell’esecuzione del piano strategico CONNE.C.T. 2025, facendo leva sul completamento della trasformazione tecnologica e digitale, su una maggiore penetrazione dei servizi e sul rafforzamento del portafoglio manifestazioni e congressi, anche attraverso la definizione di accordi con partner strategici per lo sviluppo internazionale e il lancio di nuovi concept fieristici - aggiunge Conci -. Nonostante lo scenario macroeconomico atteso per il 2023 continui a presentare elementi di incertezza, alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre, che confermano una ripresa post pandemica ormai consolidata, si ritiene di poter migliorare le precedenti stime prevedendo al 31dicembre 2023 il raggiungimento di un risultato posizionato nella parte alta del target di Ebitda 70-80 milioni di euro”.

I Ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia si attestano a 110,2 milioni di euro e presentano un incremento di 9,4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022. Nei primi sei mesi dell’anno, si sono svolte 23 manifestazioni in Italia. i ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Estero sono stati pari a 3 milioni di euro, rispetto a 2,4 milioni di euro del primo semestre 2022.

Ottimi risultati per il settore operativo Congressi, che con i suoi 61 eventi congressuali realizzati nel primo semestre 2023 (di cui 26 eventi relativi a convegni con annessa area espositiva), è tornato ai livelli pre-Covid in anticipo rispetto alle previsioni di mercato. I ricavi nel primo semestre 2023 per questa divisione si sono attestati a 24,4 milioni di euro, rispetto a 18,0 milioni di euro al primo semestre 2023.

INTEGRATED GOVERNANCE INDEX, FIERA PREMIATA COME “LEADER ESG IDENTITY”

Per il terzo anno consecutivo Fiera Milano si è confermata ai vertici dell’Integrated Governance Index (IGI), l’indice sviluppato da ET.Group e presentato il 14 giugno alla ESG Business Conference che attesta la capacità delle aziende di aver intrapreso un percorso serio di trasformazione ed evoluzione in chiave ESG della propria identità, integrando la sostenibilità nel proprio modello di business. Fiera Milano si è posizionata seconda con la qualifica di ESG identity leader nella classifica “Top 5 extra 100”, il campione che include tutte le società quotate ulteriori rispetto alle prime 100 per capitalizzazione.