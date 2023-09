Le fiere della moda e dell'accessorio fanno sistema e rilanciano il business

La moda e l’accessorio moda accendono il settembre delle grandi manifestazioni fieristiche con otto appuntamenti - uno a Firenze e sette a in Fiera Milano - nel segno di Make it shine maxi evento del sistema moda unico nel suo genere che mette in mostra collezioni, prodotti, innovazione, alto artigianato di eccellenze consolidate ed emergenti di 3500 brand (il 10% in più rispetto al 2022) con oltre 45.000 buyer attesi da tutto il mondo.

Il primo appuntamento dal 9 al 10 settembre è a Firenze con DaTe-Shaping Avantgarde, l’atteso evento dell'occhialeria di avanguardia mentre a Milano - dove dal 19 al 25 si tiene la Fashion Week - il polo espsitivo di Fiera a Rho ospita dal 15 al 18, Homi Fashion&Jewels Exhibition dedicata al bijoux, al gioiello e all'accessorio moda e, in parziale contemporaneità, dal 17 al 20, le altre manifestazioni: Micam, il Salone internazionale delle calzature, Mipel, il Salone internazionale della pelletteria e all'accessorio moda e TheOneMilano, il Salone dell'Outerwear e dell'Haute à-Porter. Infine, sempre in Fiera Milano dal 19 al 21 settembre ci sono Lineapelle, la rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento, Mipel Lab dedicato al sourcing di pelletteria di alto livello in cui brand e designer internazionali incontrano i principali produttori italiani e Simac Tanning Tech, il salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.

Espositori che confermano la centralità di Fiera Milano e della città come hub del business e della conoscenza e arrivano dall’ Estremo Oriente e dall'Asia: tra i paesi rappresentati ci sono infatti, oltre a Francia, Spagna, Germania, Turchia anche India, Giappone e Cina. Con il “green”, la sostenibilità, imprescindibile filo conduttore legato alle materie prime e a sistemi di produzione sempre più attenti all’abiente e alle persone che segnano importanti pasi avanti nell’innovazione di prodotto, nelle strategie di di crescita fondate su un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività.

Viaggio simbolico nel verde anche legato alla cultura sottolineato dalla scelta della location milanese per la presentazione delle otto fiere: il il bistrot di Andrea Aprea, lo chef con cui definire il sapore della contemporaneità, dove trovare combinata l’estetica con la precisione del gesto. Uno spazio informale presso il palazzo della Fondazione Luigi Rovati, in corso Venezia, istituzione impegnata nella promozione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e storici.

Incontro in uno dei “giardini segreti” di Milano un tempo privato e oggi restituito alla città, scelto in questa occasione dalle fiere moda per sottolineare il loro messaggio in equilibrio tra tradizione e innovazione sostenibile accompagnando il messaggio della moda contemporanea con una visita al Museo della Fondazione che raccoglie collezioni archeologiche e artistiche - in particolare di arte etrusca, per lanciare un messaggio culturale con riferimento diretto a una delle radici dell’italianità e del suo saper fare: la base della nostra storia che si collega anche alla moda etrusca, che ancora oggi esprime la propria vitalità attraverso i colori delle sculture e delle pitture che mostrano l’utilizzo di tuniche, mantelli, copricapi e calzature caratteristiche (i celebri calcei repandi a punta) o ancora i gioielli indossati sia dagli uomini che dalle donne.

“Make il shine rappresenta una visione positiva del futuro, la nostra grande forza è stare insieme ancora una volta come sistema moda. Fiera Milano dimostra, con queste manifestazioni, la sua capacità di guardare al futuro come piattaforma al servizio delle imprese e della loro crescita sul mercato interno e su quelli internazionali proponendo nuovi percorsi espositivi e sinergie mettendo assieme innovazione di prodotto, percorsi di visita completi e formazione nell’intreccio fra aziende e compratori italiani e internazionali”, spiega Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano e direttore Homi Fashion&Jewels Exhibition.

“Il tema dell’accessorio moda si è ampliato perché si spazia dal look al total look e ogni manifestazione con le proprie specificità ma unite in questo format espositivo, possono offrire al consumatore e al mondo del retail una visione molto più allargata di quello che può essere utile proporre - aggiunge -. Questo è un punto di forza in un mondo in cui la distribuzione è ibridata, nella moda come in altri settori e proporre a chi deve andare sul mercato una varietà di prodotti industriali, artigianali, unici è un plus. Crediamo in questa unione che apre prospettive importanti".

